Fiat Multipla da 1000 CV: Vilebrequein raccoglie 500 mila euro

Il canale YouTube di Vilebrequin conta 730.000 follower, poco più di 3 anni di esistenza e video che parlano di auto, test automobilistici e divulgazione tecnica (Vultech). E poi, ci sono alcune stranezze automobilistiche, come l’acquisto di una Peugeot 806 blindata o anche di una Fiat Multipla fortemente modificata ( anzi a dire la vertià parecchie addirittura, una di queste è stata offerta a un fan tramite una competizione).

Per coloro che conoscono il canale, ci sono alcune gag in esecuzione che aiutano a fidelizzare il pubblico. La Fiat Multipla ha portato alla fine a un’idea del tutto folle, quella di realizzare una macchina da 1000 cavalli grazie al crowdfunding!

E l’idea è stata così ben accolta, che hanno battuto il record europeo di precocità raggiungendo l’obiettivo in sole due ore sulla piattaforma KissKiss BankBank. L’obiettivo? Era di ottenere € 50.000. Le cose però sono andate molto meglio e il canale ha raccolto più di € 500.000 esattamente € 514.000 grazie a 8.732 contributori.

Quindi, i nostri due YouTuber in erba, Sylvain Lévy e Pierre Chabrier visto quanto raccolto non si sporcheranno le mani ma preferiranno tenere la fotocamera. Una società con sede a Magny-Cours sarà responsabile della trasformazione del veicolo, W-Auto Sport. Specializzati nella preparazione di vetture giapponesi, i coniugi che guidano questa azienda sono famosi sui circuiti francesi, in particolare grazie a Séverine Roy, campionessa di Drift.

Così, con finanziamenti largamente raggiunti, gli obiettivi sono stati rivisti e il progetto iniziale della “1000tipla” ne trarrà grandi benefici, perché oltre alla trasformazione del veicolo (accoppiando la carrozzeria sul telaio di un veicolo americano importato con un grosso motore), la carrozzeria speciale e la finitura generale saranno all’altezza. Il loro nuovo obiettivo è raggiungere il milione di euro per organizzare il proprio “salone dell’auto”, un grande raduno con i propri fan (entro il 2022, post-Covid) per gestire la Multipla in particolare con il battesimo della pista per I fortunati. La raccolta fondi su KissKiss BankBank continua per 36 giorni.

