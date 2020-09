RAM 700: FCA produrrà in Brasile la gemella della nuova Fiat Strada

Fiat ha appena lanciato la nuova generazione di Strada sia in Brasile che in Argentina. Il pickup leggero è stato completamente rinnovato dopo più di due decenni sotto la stessa generazione, basata sul Palio. La seconda generazione ha attirato l’attenzione del pubblico e a quanto pare RAM non vuole essere lasciata indietro. Ciò non significa che lancerà un pick-up completamente nuovo, ma che porterà sul mercato un nuovo modello che nascerà dalla stessa Strada con alcune modifiche estetiche e sotto la firma dell’ariete.

Con il nome Ram 700, lo stabilimento brasiliano di Betim produrrà il nuovo modello della società nordamericana per l’esportazione in Messico, Paese in cui il noto modello Fiat è stato commercializzato per diversi anni, ma sotto il marchio RAM. Qualche mese fa lo avevamo immaginato, ma ora l’idea è finalmente diventata realtà.

Questa volta la differenza sarà più evidente in quanto le modifiche non si concentreranno sul logo del marchio, ma il lavoro sarà un po ‘più “sofisticato”, in quanto avrà una nuova griglia ispirata alla RAM 1500 Rebel, con il logo più grande rispetto a quello della Fiat. Il motore sarà lo stesso della Strada con un 1.3 Firefly da 99 CV. Per chi pensa che sia l’unico modello che subisce questa “trasformazione” da Fiat a RAM in altri mercati della regione, è importante ricordare che questa stessa procedura avviene anche con Toro (RAM 1000), Ducato (Ram Promaster), Fiorino (RAM Promaster Rapid).

Ti potrebbe interessare: Ram 700 2021: ecco come potrebbe essere il pick-up Strada per il Messico

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI