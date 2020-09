Dodge Challenger SRT Super Stock: quali sono le differenze con la Demon?

Dodge ha deciso di ampliare la gamma della sua prestante muscle car Challenger annunciando a luglio la prestante Dodge Challenger SRT Super Stock. Sono molte le persone che si chiedono quale sia la vera differenza tra questo modello e la Demon del 2018.

Mopar Insiders ha deciso di dare una risposta, dando un’occhiata più approfondita alla vera differenza che c’è tra le Super Stock, Demon e Redeye Widebody. La Challenger SRT Super Stock è equipaggiata dallo stesso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri presente sotto il cofano della Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody.

Dodge Challenger SRT Super Stock: ecco alcune delle differenze con la Demon

Tuttavia, la Super Stock riesce a sviluppare 10 CV in più, quindi 818 CV. Ciò significa appena 1 CV in meno rispetto agli 819 proposti dalla Dodge Challenger SRT Demon senza carburante ad alto numero di ottani.

La Dodge Challenger SRT Super Stock propone diversi optional in più rispetto alla standard Redeye Widebody. In particolare, abbiamo cerchi Demon da 18″ con finitura Low Gloss Granite abbinati agli stessi pneumatici 315/40R18 Nitto NT05R della Demon, impianto frenante Brembo con pinze freno a quattro pistoncini realizzate interamente in alluminio e dischi ventilati da 360 mm sempre della Demon, differenziale asimmetrico a slittamento limitato ottimizzato per le performance con un rapporto di trasmissione finale di 3.09 proprio come la Demon e i sistemi Line Lock, Launch Control, Power Chiller, Race Cooldown e Torque Reserve.

La Challenger SRT Super Stock, però, si differenzia dalla Challenger SRT Demon per diverse caratteristiche. Ad esempio, la SS non dispone della modalità Drag Mode ma al suo posto c’è quella Race Mode. La SRT Super Stock non ha il pulsante Direct Connection Performance Parts “High Octane” o del modulo di controllo del gruppo propulsore calibrato per il carburante ad alto numero di ottani.

La Demon presentava un cofano motore Air Grabber unico e un badge a tema mentre la Super Stock dispone di cofano e badge presi dalla Redeye. Non è disponibile il pacchetto opzionale crate della Demon che includeva filtro dell’aria conico ad alte prestazioni, cric idraulico a pavimento con borsa per il trasporto, chiave dinamometrica con prolunga e presa, manometro per pneumatici, kit attrezzi e tantissimo altro ancora.

La Challenger SRT Super Stock è al momento la muscle car più potente e veloce del mondo

Un’altra differenza è che ogni esemplare della Dodge Challenger SRT Demon aveva un badge personalizzato sul cruscotto e una targhetta identificativa del veicolo mentre la Challenger SRT Super Stock non ha nulla del genere. Quest’ultima detiene il titolo di muscle car più veloce e potente del mondo con uno scatto da 0 a 96 km/h in 3,25 secondi.

Tuttavia, parliamo di 1,05 secondi in meno della Demon con modalità High Octane attiva. In aggiunta, la Super Stock riesce a percorrere il quarto di miglio in 10,5 secondi a una velocità di 210,82 km/h contro i 9,65 secondi necessari alla Demon (sempre con modalità High Octane attiva) per completarli a una velocità di 225,31 km/h.

A differenza della Demon 2018, però, la SRT Super Stock non viene proposta in pochi esemplari. Vi ricordiamo che l’ultima muscle car presentata dalla casa automobilistica americana è disponibile in 13 colorazioni esterne diverse quali Frostbite, F8 Green, Go ManGo, Granite Crystal, Hellraisin, IndiGo Blue, Octane Red, Pitch Black, Sinamon Stick, Smoke Show, TorRed, Triple Nickel e White Knuckle.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 79.595 dollari (68.259 euro) per la Dodge Challenger SRT Super Stock 2021 di base. Parliamo di 3000 dollari (2572 euro) in più della Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody.

