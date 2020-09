Fiat Chrysler fa rivivere Jeep Grand Wagoneer: le prime immagini

Fiat Chrysler Automobiles ha rivelato i piani per far rivivere la Jeep Grand Wagoneer e ha mostrato giovedì una versione concept del SUV di lusso a tre file. La società ha detto che realizzerà un’intera gamma di veicoli con la targhetta Wagoneer da tempo in pensione, introdotta nel 1962 e gradualmente eliminata nel 1991. Il prezzo sarà compreso tra circa $ 60.000 e più di $ 100.000.

Prime immagini ufficiali di Jeep Grand Wagoneer

La casa automobilistica non ha rivelato molti dettagli sui suoi piani per i veicoli, che dovrebbero iniziare la produzione nel 2021. Il Grand Wagoneer “gareggerà con la Cadillac Escalade e la Range Rover e porterà In Jeep un livello superiore in termini di premium-ness, raffinatezza e maestria”, ha affermato Christian Meunier, responsabile globale del marchio Jeep per FCA.

Il Wagoneer e il Grand Wagoneer (la compagnia li menziona entrambi) stanno entrando in un mondo molto diverso da quando furono cancellati nel 1991. “Ha dominato la scena dei SUV premium, l’ha davvero inventata e l’ha dominata per 28 anni, ma è stato 30 anni fa”, ha detto ai giornalisti Ralph Gilles, responsabile del design di FCA durante una sessione di anteprima. Molto è cambiato e ora Jeep sarà il nuovo arrivato nei segmenti dei SUV di grandi dimensioni, inclusa la variante di lusso, dove General Motors compete con modelli del calibro di Cadillac Escalade, Chevy Suburban e GMC Yukon e Ford ha la sua spedizione e Lincoln Navigator.

Il Wagoneer e il Grand Wagoneer permetteranno a FCA di attingere ai segmenti SUV che fanno venire l’acquolina in bocca ai dirigenti automobilistici e in cui Jeep è stata assente per molto tempo. “I mercati delle utility grandi e soprattutto di medie dimensioni sono caldi. Ora FCA ha voce in capitolo grazie al marchio Jeep”, ha affermato Michelle Krebs, analista esecutivo di Autotrader.

Jeep non ha confermato quanto di questo concept arriverà alla versione di produzione, ma afferma che saranno i “veicoli Jeep più efficienti e tecnologici di sempre” quando saranno in vendita il prossimo anno. Il nuovo Grand Wagoneer è un concept ibrido plug-in carico di tecnologia che presenta il primo schermo di infotainment per passeggeri del settore in un SUV. Lo schermo da 10,25 pollici consente agli occupanti di guardare i media, navigare in Internet o trovare destinazioni e inviarle al conducente.

Ci sono più schermi all’interno del Grand Wagoneer che nella nuova Classe S, poiché i passeggeri della seconda fila hanno anche tre display da 10,1 pollici a loro disposizione: uno davanti a ciascun occupante e un terzo alloggiato sulla console centrale situata tra il due sedie del guidatore.

Gli interni ricchi di tecnologia sono alimentati dal nuovissimo sistema di infotainment Uconnect 5 basato su Android di FCA, che offre velocità operative cinque volte più veloci rispetto alla generazione precedente.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler 4xe: l’ultimo video teaser ci mostra la migliore anteprima vista fino ad ora