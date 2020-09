Ram 1500 TRX: ecco una delle prime anteprime del nuovo pick-up | Video

Anche se FCA non ha lanciato ancora una versione performante della Wrangler per contrastare l’ultimo arrivato Ford Bronco, ha deciso di sfruttare Ram per portare sul mercato il prestante Ram 1500 TRX 2021 che va a scontrarsi direttamente con l’F-150 Raptor.

La breve disponibilità della versione Launch Edition del pick-up Hellcat ha dimostrato che i fan sono davvero interessati a questa folle versione del Ram 1500. Inoltre, bisogna considerare che il modello verrà importato anche qui da noi in Europa. Il fatto che il pick-up di produzione più potente e veloce non sia ancora disponibile nelle concessionarie statunitensi sta rendendo impazienti molte persone.

Ram 1500 TRX: il prestante pick-up off-road si mostra in una delle prime video anteprime

Fortunatamente abbiamo oggi Internet che ci permette di scoprire maggiori dettagli sul nuovo Ram 1500 TRX. In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da EddieX che ci dà un’anteprima dettagliata del nuovo pick-up off-road del marchio americano.

Edward Xu ha avuto la possibilità di trascorrere un po’ di tempo con il 1500 TRX e il suo performante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Grazie a quest’ultimo, il pick-up ad alte prestazioni riesce a superare qualsiasi altro veicolo di tale categoria presente in questo momento sul mercato con il suo scatto da 0 a 96 km/h che avviene in soli 4,5 secondi, il quarto di miglio che viene completato in 12,9 secondi a 174 km/h e la velocità massima di 190 km/h. Quest’ultima perlopiù è limitata degli pneumatici utilizzati che sono rivolti maggiormente all’off-road.

La clip mostra le dimensioni nel mondo reale del Ram 1500 TRX 2021 e soprattutto le varie modifiche apportate dagli ingegneri di Ram come ad esempio la grossa presa d’aria presente sul cofano motore oppure la generosa griglia frontale con la scritta RAM che ha l’obiettivo di migliorare il raffreddamento dell’otto cilindri.

Gli interni di questo esemplare sono equipaggiati con il pacchetto TRX Level 2 Equipment Group il quale aggiunge diverse caratteristiche interessanti come le palette del cambio in alluminio e vari inserti in fibra di carbonio.

Da notare anche l’aumento dell’altezza da terra di 5 cm per un dato complessivo pari a 30 cm circa rispetto al 1500 di serie. Questo perché a bordo del Ram 1500 TRX troviamo degli ammortizzatori adattivi Bilstein da 6,35 cm. Per maggiori informazioni vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI