Nuova Peugeot 5008: partiti gli ordini in Italia con consegne da gennaio 2021

Nelle scorse ore Peugeot ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della nuova Peugeot 5008 che si propone come un SUV più grande del nuovo 3008 svelato qualche settimana fa.

Il modello di grandi dimensioni punta principalmente su spazio e comfort di bordo, oltre a portare con sé nuovi design e tecnologie. Inoltre, bisogna sottolineare il fatto che il veicolo riesce ad accogliere senza problemi fino a sette persone all’interno.

Nuova Peugeot 5008: si parte da 31.750 euro per le versioni benzina

Il nuovo restyling della Peugeot 5008 è ordinabile nel nostro mercato con prezzi di partenza di 31.750 euro per le versioni con motore benzina PureTech e da 33.750 euro per quelle con propulsore diesel BlueHDi. Le prime consegne partiranno da gennaio 2021.

La gamma è costituita da tre allestimenti chiamati Active, Allure e GT a cui è possibile aggiungere altrettanti pacchetti per ampliarne le funzionalità: Active Pack, Allure Pack e GT Pack. In realtà è disponibile un quarto allestimento pensato però esclusivamente per i professionisti chiamato Active Business.

Come detto ad inizio articolo, la nuova Peugeot 5008 riesce a proporre tantissimo spazio per gli occupanti e i bagagli grazie a un vano bagagli con capacità di 780 litri. Per quanto riguarda le tecnologie presenti a bordo, troviamo ad esempio la funzione Night Vision che permette di viaggiare in tutta sicurezza anche al buio. Presenti anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che rendono la guida molto più sicura.

