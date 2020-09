Peugeot 5008 2021 svelata con nuovi interni e un look aggiornato

Finalmente Peugeot ha tolto i veli sul nuovo restyling della Peugeot 5008, anche se gli aggiornamenti sono relativamente minori. Nonostante ciò, i piccoli update apportati al SUV gli permetteranno di rimanere al passo con i tempi in attesa della presentazione della nuova generazione prevista tra un paio di anni. Abbiamo di fronte sostanzialmente una Peugeot 3008 ma leggermente più piccola.

Le modifiche apportate dalla casa automobilistica francese le troviamo principalmente sulla parte anteriore dove c’è una nuova griglia senza cornice che include delle nuove barre posizionate proprio sotto i fari. Parlando di questi ultimi, anch’essi sono nuovi e dispongono della tecnologia LED, nonché delle luci diurne a forma di gancio.

Nuova Peugeot 5008: debutta l’ultimo restyling del SUV francese

La Peugeot 5008 2021 in versione GT e GT Pack include dei fari Full LED con una firma luminosa estesa e un’illuminazione ricurva. Passando al posteriore, qui troviamo dei nuovi fanali con tecnologia Full LED, disponibile anche per la luce di retromarcia. Presente anche una particolare firma luminosa coperta da un vetro fumé.

Coloro che acquisteranno la nuova 5008 avranno a disposizione una serie di colorazioni tra cui scegliere: Celebes Blue, Metallic Copper, Pearl White, Artense Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black e Ultimate Red.

Le modifiche apportate al nuovo restyling del SUV proseguono anche nell’abitacolo con l’ultimo layout interno i-Cockpit proposto dalla casa francese che include un display touch da 10 pollici per il sistema di infotainment e un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici.

Il veicolo include anche una serie di interruttori che permettono di attivare varie funzionalità fra cui radio, aria condizionata, luci di emergenza e così via. Per il model year 2021 saranno offerti vari rivestimenti interni, fra cui quello in pelle nappa rossa e inserti in alcantara Mistral Black.

A bordo della nuova Peugeot 5008 non mancano alcune tecnologie tra cui il sistema di visione notturna, il cruise control adattivo con funzione Stop and Go, il Lane Position Assist, il riconoscimento esteso dei segnali stradali e il sistema di frenata di emergenza automatica di ultima generazione sviluppato da Peugeot.

In Europa saranno offerti quattro motori: benzina a tre cilindri da 1.2 litri, benzina a quattro cilindri da 1.6 litri, diesel a quattro cilindri da 1.5 litri e diesel a quattro cilindri da 2 litri. Purtroppo i prezzi della Peugeot 5008 2021 devono essere ancora annunciati ma sappiamo che arriverà nelle concessionarie europee entro la fine del 2020.