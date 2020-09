California: l’EPA non è d’accordo con il divieto sui veicoli a benzina e diesel

Andrew Wheeler, amministratore della Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per il piano annunciato dal governatore della California Gavin Newsom. Come riportato in un recente articolo, questo vieta la vendita di nuove auto a benzina e diesel nello stato entro il 2035.

Secondo l’amministratore dell’EPA, il piano potrebbe portare impatti negativi sulla rete elettrica dello stato californiano. Wheeler ha aggiunto che la mossa potrebbe essere soggetta all’approvazione federale poiché nel 2019 l’agenzia ha creato alcune regole che vietano alla California di richiedere la vendita di veicoli elettrici.

California: l’EPA è preoccupata degli effetti che potrebbe portare il piano annunciato dal governatore Newsom

All’interno di una lettera scritta al governatore Newsom, l’amministratore dell’agenzia ha dichiarato: “l record di blackout continui in California – senza precedenti in termini di dimensioni e portata – insieme alle recenti richieste di energia elettrica agli stati vicini, solleva la questione di come prevedi di gestire una flotta di auto elettriche che porterà un aumento significativo della domanda di elettricità, quando non puoi tenere neanche le luci accese oggi”.

Lo stato occidentale degli USA rappresenta circa l’11% di tutte le vendite di veicoli negli States e inoltre molti stati adottano le sue iniziative che riguardano i veicoli green. Questa nuova strategia è quella più significativa fino ad ora adottata dalla California rispetto a qualsiasi altro stato degli Stati Uniti ed è simile ad alcune norme in fase di attuazione in diversi paesi e città d’Europa.

L’ufficio del governatore ha affermato che il settore dei trasporti è responsabile di oltre la metà di tutto l’inquinamento da carbonio della California, dunque è necessario fare subito qualcosa.

