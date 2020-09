La California vieterà la vendita di nuovi auto e camion a benzina nel 2035

La California vieterà la vendita di nuovi auto e camion con motori a benzina a partire dal 2035 con l’obiettivo di passare ai veicoli elettrici e ridurre le emissioni di gas serra. Questa dichiarazione è stata fatta dal governatore Gavin Newsom.

“Questo è il passo più importante che il nostro stato può intraprendere per combattere il cambiamento climatico. Per troppi decenni abbiamo permesso alle auto di inquinare l’aria che respirano i nostri bambini e le nostre famiglie. Le auto non dovrebbero sciogliere i ghiacciai o innalzare il livello del mare, minacciando le nostre amate spiagge e coste”, ha dichiarato Newsom.

California: il governatore Gavin Newsom vuole vietare la vendita di nuovi auto e camion a benzina dal 2035

La California è attualmente il più grande mercato automobilistico presente negli Stati Uniti e rappresenta circa l’11% di tutte le vendite di veicoli negli USA. Inoltre, molti stati scelgono di seguire le sue direttive per quanto riguarda l’ambiente. Il governatore vuole anche che il legislatore statale interrompa il rilascio di nuovi permessi entro il 2024 che consentono l’uso della tecnologia di fratturazione idraulica per l’estrazione di petrolio e gas.

Donald Trump, presidente degli States, ha cercato di impedire allo stato occidentale di spingere le vendite di veicoli elettrici mentre il suo rivale Joe Biden si è impegnato molto spendendo miliardi per accelerare l’adozione di veicoli a zero emissioni.

Gavin Newsom ha affermato che il California Air Resources Board (CARB) svilupperà degli appositi regolamenti per imporre che il 100% di vendite di nuovi auto e camion all’interno dello stato siano a emissioni zero entro il 2035. Ciò ridurrebbe le emissioni di gas serra del 35%. Il consiglio prevede, inoltre, di imporre entro il 2045 che tutte le operazioni di veicoli medi e pesanti siano a emissioni zero ove possibile.

Da sottolineare che l’ordine esecutivo di Newsom non impedirà ai californiani di possedere un’auto a benzina o di vendere sul mercato dell’usato. Vista la stagione record di incendi verificatisi nello stato, all’inizio di questo mese il governatore ha detto che la California aveva bisogno di accelerare i suoi sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico.

La California e quasi due dozzine di altri stati degli USA hanno citato in giudizio l’amministrazione Trump, cercando di impedire al governo di annullare il potere dello stato di stabilire rigide regole sull’inquinamento automobilistico e di ridurre gli standard di emissioni a livello nazionale. L’amministrazione Trump però ha intrapreso la battaglia su più fronti per contrastare gli sforzi della California.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI