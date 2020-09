Con tre nuovissime Toro 2020 e piloti esperti, Fiat ha annunciato il suo TC Pick Up team

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, il Fiat Racing Team di TC Pick Up inizia la competizione 2020 della categoria ACTC con il primo appuntamento del calendario all’Autodromo di San Nicolás, presentandosi con tre Fiat Toro costruite da zero per la Octanos Competición e formerà la struttura del team ufficiale Fiat durante quest’anno.

Il team ha nelle sue fila tre giovani ed esperti piloti come “Pinchito” Castellano (tornerà nella specialità dopo aver fatto parte del campionato di presentazione nel 2018), Rossi (recentemente campione virtuale di TC Pick Up) e il nuovo arrivato Azar, che difenderà i colori del marchio italiano nelle nuove e fortunate competizioni Pick Up.

Il gruppo tecnico guidato da Christian Martínez ha lavorato intensamente per preparare i tre veicoli da competizione per partecipare al primo incontro dell’anno sulla pista di Nicoleño questo fine settimana con l’obiettivo di essere il protagonista della gara e posizionare il Fiat Racing Team nel alto.

Jonatan Castellano: “ Dopo un’attesa così lunga, è arrivato il momento di conoscere la Fiat Toro. Sono felice di partecipare al TC Pick Up questo venerdì e ho grandi aspettative di essere tra i protagonisti del weekend. Dovremo sfruttare bene la giornata per ritrovare l’equilibrio, visto che sabato c’è la possibilità di pioggia per qualificarci e dovremo adattarci alle circostanze. Ma siamo ottimisti sul fatto che saremo ottimi candidati ”.

Gaston Rossi: “Sono finalmente riuscito a qualificarmi per far parte del campionato TC Pick Up e sono molto felice e grato di far parte del Fiat Racing Team. Apprezzo la fiducia della Fiat, del team e degli sponsor. Ho avuto l’opportunità di essere in officina a provare il sedile e il Fiat Toro è stato davvero incredibile e me ne sono innamorato. Non vedo l’ora di scendere in pista, accelerare ed essere competitivo. Sono fiducioso che saremo protagonisti con Fiat Racing ”.

