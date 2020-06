Fiat Toro potrebbe arrivare nel mercato statunitense sotto il brand Ram

Il Ram 1500 è attualmente una delle migliori soluzioni presenti in America nel segmento full-size. Tuttavia, un numero crescente di concorrenti nel segmento di medie dimensioni potrebbe convincere la casa automobilistica americana di portare sul mercato un modello più piccolo.

C’è speranza per questo in quanto delle nuove foto spia hanno rivelato la prossima generazione del Fiat Toro, anche se fortemente mimetizzata. La versione venduta nel mercato brasiliano condivide la piattaforma con Fiat 500X e Jeep Renegade. Questo lo rende ancor più piccolo rispetto ai modelli mid-size come il Ford Ranger.

Fiat Toro: il famoso pick-up potrebbe giungere sul mercato statunitense

Ciò che alimenta le speranze dell’arrivo del Fiat Toro anche negli States è il fatto che queste foto sono state scattate nel Tennessee. Purtroppo, il prototipo è ricoperto da parecchio camuffamento ma comunque riusciamo ad avere uno sguardo chiaro sulle forme e le proporzioni complessive del veicolo.

In particolare, i fanali posteriori e i finestrini posteriori affusolati ricordano quelli utilizzati sul Toro. Rispetto al Fiat Strada, il Toro ha più senso come base di partenza per un pick-up Ram più piccolo in quanto gli automobilisti americani tendono a preferire i veicoli più grandi rispetto a quelli più piccoli.

In questo momento, il Fiat Toro viene già venduto in Colombia sotto il brand Ram come Ram 1000, quindi il marchio di FCA potrebbe utilizzare questo nome per vendere il modello nel mercato nordamericano.

Il veicolo attuale viene venduto in Brasile con motori flex 1.8 e turbodiesel 2.0, entrambi abbinati a un cambio manuale a 5 rapporti di serie e uno automatico a 6 marce o a 8 velocità come optional. Presente anche il sistema di trazione anteriore.