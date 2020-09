Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody scende in strada per ulteriori test

Ora che l’attesissima Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2021 è stata ufficialmente presentata, i fan della berlina a quattro porte apprezzano il fatto che adesso sia alla pari con la Challenger a due porte.

Solo perché l’auto è stata già svelata non significa che gli ingegneri della casa automobilistica americana non stiano ancora lavorando per metterla a punto in vista della produzione.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody: proseguono i test nonostante la presentazione ufficiale

L’esemplare della Charger SRT Hellcat Redeye Widebody dipinta nella nuova colorazione Smoke Show presente nelle varie foto spia è stato catturato presso la Woodward Avenue assieme al Durango SRT Hellcat che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa.

Grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, la berlina a quattro riesce a sviluppare una potenza di 808 CV a 6300 g/min e 958 nm di coppia massima a 4500 g/min. Accanto al prestante propulsore troviamo la trasmissione automatica TorqueFlite HP90 a 8 rapporti che può essere gestita anche attraverso le palette al volante.

Le modifiche interne alla trasmissione della Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody includono un convertitore di coppia aggiornato. Quest’ultimo offre un aumento del 18% nella moltiplicazione della coppia rispetto alla Charger SRT Hellcat Widebody 2021 standard.

Proprio come la Demon del 2018 su cui si basa, il motore della muscle car a quattro porte presenta 25 aggiornamenti dei componenti principali tra cui un compressore più grande, bielle e pistoni rinforzati, sistemi di iniezione del carburante e di lubrificazione migliorati e altro ancora.

Presente anche il nuovo cofano motore ad alte prestazioni

Come suggerisce il nome, la vettura vanta un kit widebody che aggiunge 88,90 cm di larghezza, permettendo l’installazione di cerchi e pneumatici più larghi. I cerchi Lightweight Carbon Black da 20″ più larghi sono stati abbinati a degli pneumatici Pirelli 305/35ZR20 ad alte prestazioni.

La Charger SRT Hellcat Redeye Widebody dispone anche del nuovo cofano motore high-performance che vanta una grossa presa d’aria al centro per raffreddare al meglio il motore. Questo cofano sfrutta appieno il sistema di aspirazione dell’aria. Infine, abbiamo delle minigonne laterali che collegano l’anteriore e il posteriore della vettura.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica americana, la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2021 è la berlina prodotta in serie più veloce del mondo con una velocità massima di 370 km/h.

Oltre a questo è la Charger di serie più veloce di sempre nel quarto di miglio in quanto riesce a completarlo in 10,6 secondi a una velocità di 207,60 km/h. Infine, la Charger Redeye Widebody è 1,2 secondi più veloce della Charger Hellcat Widebody.

Arrivando ai prezzi, la muscle car partirà da 78.595 dollari (67.563 euro) negli Stati Uniti e da 103.545 dollari canadesi (66.489 euro) in Canada. Gli ordini presso le concessionarie Dodge per la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2021 verranno aperti questo mese mentre le prime consegne inizieranno nei primi mesi del 2021.

