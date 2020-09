Prezzi auto in crescita ad agosto 2020. Il tasso di crescita tendenziale (cioè su base annua) dei prezzi delle auto nuove è salito del 2,7%. In aumento rispetto alla crescita di luglio (+2,4%). E in ripresa dopo il rallentamento che aveva caratterizzato i primi sei mesi dell’anno (dal +2,4% di gennaio al +1,7% di giugno).

Prezzi auto in crescita ad agosto 2020: quale elaborazione

Questi dati emergono da un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec. Dopo la fine del periodo più critico legato all’emergenza coronavirus, i prezzi delle auto nuove sono rimbalzati in maniera significativa.

Fino al mese di giugno: rallentamento della crescita dei listini a causa del crollo della domanda di auto.

Da luglio e soprattutto da agosto, con la lieve ripresa del mercato, i prezzi del nuovo sono tornati a correre.

Conti complicati per risparmiare sulle vetture

Va detto che, per il consumatore, è una guerra di prezzi. Prima i listini salgono, poi arrivano gli incentivi dello Stato, quindi i potenziali e talvolta facoltativi sconti delle Case. Un rimescolamento continuo dei prezzi, il tutto complicato dalle promozioni delle Case stesse.

Auto usate: prezzi stabili

Ad agosto, i prezzi delle vetture di seconda mano hanno visto una sostanziale stabilità delle quotazioni (-0,6%, lo stesso valore di luglio). L’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec ha preso poi in considerazione anche i prezzi relativi alla manutenzione e alla riparazione di auto.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI