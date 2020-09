Ricarica universale auto elettriche: un diritto 

Ricarica universale auto elettriche: LeasePlan e altri partner (come PowerD) lanciano l’iniziativa Global ChargeUpNow. Che invita i responsabili politici locali e nazionali ad attuare 5 raccomandazioni. Per garantire un’infrastruttura di ricarica universale, accessibile e sostenibile. Per Tex Gunning, CEO di LeasePlan, i conducenti sono stufi della mancata azione del governo sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Ricarica universale auto elettriche: le 5 raccomandazioni

Implementare una rete di stazioni di ricarica rapida disponibili al pubblico. Per ridurre la velocità di ricarica da ore a minuti. E ridurre il carico sugli spazi di ricarica urbani. Eliminare la burocrazia. Facilitare l’ottenimento dei permessi per le stazioni di ricarica private vicino alle abitazioni e agli uffici. Includere l’infrastruttura di ricarica in tutti gli edifici di nuova costruzione. Aumentare l’uso di energia verde da parte dei veicoli elettrici attraverso soluzioni di ricarica intelligenti. Che utilizzino energia solare ed eolica a zero emissioni Sviluppare partnership pubblico-privato tra imprese e governi locali. Per facilitare la ricarica rapida delle infrastrutture nelle zone commerciali.

Per un circolo virtuoso elettrico

Si vuole combattere lo smog? Secondo Pieter Willems, fondatore di PowerD, facilitare la ricarica dei veicoli elettrici è più utile che ridurre il numero di auto a benzina e diesel. I veicoli elettrici possono accelerare la quota di elettricità rinnovabile nella produzione complessiva di energia. Immagazzinando l’elettricità in eccesso proveniente dall’energia eolica e solare nei momenti in cui la domanda di energia è bassa.

Così, non si assorbe energia nei periodi di picco, quando l’elettricità proviene da centrali elettriche fossili. Dopodiché, i mezzi elettrici riportano l’energia nelle case durante la sera: un circolo virtuoso elettrico.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI