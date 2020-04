Ram 700 2021: ecco come potrebbe essere il pick-up Strada per il Messico

Fiat ha presentato qualche giorno fa la nuova generazione del suo nuovo pick-up compatto Fiat Strada. L’arrivo sul mercato brasiliano, però, è atteso per giugno o luglio, a seconda di come si evolverà l’emergenza coronavirus.

In ogni caso, possiamo immaginare che la seconda generazione del veicolo riuscirà a portarsi a casa dei buoni risultati di vendita proprio come il predecessore. Il Fiat Strada 2021 dovrebbe guadagnarsi spazio anche nel mercato messicano dove l’attuale generazione è stata commercializzata sotto il brand Ram.

Ram 700: la nuvoa generazione del pick-up per il mercato messicano potrebbe essere così

Detto ciò, il famoso designer Kleber Silva ha immaginato come potrebbe essere il nuovo Ram 700, prendendo come base di partenza proprio il model year 2021 del pick-up. Con un frontale più aggressivo, il 700 2021 porterà con sé dei fari Full LED e delle luci di marcia diurna sempre a LED.

Possiamo vedere la nuova griglia frontale con l’imponente logo Ram disposto al centro. Quest’ultimo è presente anche sulle portiere e sui cerchi. Per il Messico, il nuovo Ram 700 dovrebbe essere commercializzato con un motore Firefly 1.3 da 101 CV e 134 nm, abbinato esclusivamente a una trasmissione manuale a 5 velocità.

Prevista anche una versione diesel con propulsore Multijet II da 1.3 litri con potenza di 95 CV o da 1.6 litri da 120 CV. Il mini Toro farà uso della trazione 4×4 e molto probabilmente permetterà di scegliere anche la trasmissione automatica che in questo caso potrebbe essere l’Aisin a 6 rapporti.

Il Ram 700 2021 dovrebbe essere commercializzato, inoltre, in una versione a singola cabina, molto probabilmente equipaggiata solo da un motore benzina. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il mercato messicano otterrà per davvero una nuova generazione del 700 sotto forma di rebrand del nuovo Fiat Strada.