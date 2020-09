Dodge Durango: un esemplare di prima generazione modificato da Shelby è in vendita

Dodge ha confermato che costruirà il prestante Durango SRT Hellcat per soli sei mesi, tanto da renderlo più raro della Challenger SRT Demon. In alternativa, però, un rivenditore del Texas sta proponendo un Dodge Durango di prima generazione messo a punto da Shelby.

Si tratta di un veicolo davvero esclusivo in quanto è uno dei soli 300 esemplari di Durango di prima generazione usciti dall’officina di Shelby verso la fine degli anni ‘90. Conosciuto con il nome in codice SP-360, il SUV è equipaggiato da una versione sovralimentata del motore V8 da 5.9 litri della casa automobilistica americana ed è capace di produrre 365 CV e 559 nm di coppia massima.

Dodge Durango: un esemplare di prima generazione modificato da Shelby cerca una nuova casa

Secondo le informazioni fornite, il veicolo impiega 7,1 secondi per scattare da 0 a 96 km/h. Inoltre, tutta la potenza viene scaricata sulle quattro ruote. Shelby ha installato delle sospensioni più solide e basse per tenere sotto controllo la potenza extra e delle pinze freno anteriori a sei pistoncini che allora erano disponibili ad un prezzo aggiuntivo.

Ogni SP-360 era rifinito nella colorazione Viper Metallic Blue con strisce da corsa bianche a contrasto, una combinazione ispirata alla prestante Viper. Lo speciale Dodge Durango Shelby vanta, inoltre, un cofano motore specifico con due prese d’aria, delle minigonne laterali, due terminali di scarico rotondi, un paraurti posteriore ridisegnato e tanto altro ancora.

All’interno, Shelby ha aggiunto dei sedili avvolgenti per la prima e la seconda fila, delle finiture in fibra di carbonio sul cruscotto e sulla console centrale e una targa numerata presente accanto alla leva del cambio. Inizialmente, Dodge aveva previsto di vendere 3000 esemplari dell’SP-360 ma alla fine soltanto 300 circa sono stati immatricolati.

Il Dodge Durango di prima generazione proposto in vendita in Texas è stato modificato con un corpo farfallato più grande, una pompa del carburante ad alto volume e una presa d’aria più aggressiva, secondo il rivenditore. Il contachilometri del SUV segna circa 45.544 percorsi ed è disponibile al prezzo di 24.995 dollari (21.204 euro).

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI