Nuova Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer: ecco tutto quello che è emerso fino ad ora

La Jeep Wagoneer sta tornando. Si tratta un nome leggendario nella gamma del marchio, precedentemente utilizzato come modello di punta di Jeep. Questo modello si aggiungerà al più lussuoso Grand Wagoneer per creare una famiglia di SUV a tre file per il marchio Jeep. Abbiamo già visto il concetto di Grand Wagoneer e ci aspettiamo che il Wagoneer regolare emerga come una versione leggermente più mainstream della concept car.

Come la nuova “famiglia” Ford Bronco , Wagoneer e Grand Wagoneer fungeranno da sottomarca sotto il più ampio ombrello Jeep. Entrambi siederanno davanti alla Grand Cherokee nella gamma, ed entrambi useranno la stessa piattaforma basata su Ram 1500 e layout a tre file. Dal momento che non abbiamo visto la versione di produzione né del Grand Wagoneer né del normale Wagoneer, e solo una versione concettuale del primo, non siamo sicuri di ciò. Ma possiamo certamente affermarlo in base a ciò che Jeep ha dichiarato.

Come dicevamo, Wagoneer dovrebbe essere la versione “mainstream” dei due, orientata a fare concorrenza alle versioni non di lusso di grandi SUV a tre file venduti in USA come la Chevrolet Tahoe, la Ford Expedition e la GMC Yukon. Mentre il Grand Wagoneer dovrebbe essere la versione più lussuosa mirata ai derivati ​​più premium di quei veicoli summenzionati: Cadillac Escalade, Yukon Denali e Lincoln Navigator. Prezzi, attrezzature e materiali dovrebbero riflettere questo posizionamento di mercato, ma non è ancora chiaro come verranno comunicate le differenze in termini di stile degli interni e degli esterni.

È interessante notare che tra le differenze fra i due veicoli non ci saranno le dimensioni. Sia il Grand Wagoneer che il Wagoneer regolare saranno offerti in forme a passo corto e lungo con le stesse misure. Le versioni a passo corto saranno offerte per prime. Ci aspettiamo che le differenze di passo siano simili a quelle della Ford Expedition e alla sua variante Max più grande: il passo più lungo della Jeep non influirà sulla capacità dei posti a sedere ma fornirà un po’ più di spazio di carico dietro la terza fila.

Per quanto riguarda invece la meccanica, entrambi saranno basati sul telaio del Ram 1500, sebbene la Jeep adotterà una sospensione posteriore indipendente. Ci aspettiamo anche che entrambi faranno uso pesantemente delle opzioni di propulsione del 1500, che includono un V-6 da 3,6 litri e un V-8 da 5,7 litri. Ci aspettiamo che Jeep offra il suo kit ibrido leggero “eTorque” come opzione su quest’ultimo motore. Un turbo-diesel e un propulsore ibrido plug-in sono certamente possibili, e Jeep potrebbe persino decidere di costruire una versione Trailhawk che monta un V-8 sovralimentato da 700 CV. Resta da vedere come Jeep dividerà queste possibilità tra Wagoneer e Grand Wagoneer.

Ci aspettiamo che la Jeep Wagoneer arrivi a metà del 2021 come modello 2022, con un prezzo che parte da circa $ 60.000. Il Wagoneer a passo lungo dovrebbe arrivare a circa $ 65.000. Questo dovrebbe essere un po’ più economico del Grand Wagoneer, che dovrebbe iniziare intorno a $ 75.000 in forma a passo corto e superare $ 100.000 nella versione a passo lungo.

