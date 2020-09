Jeep Wrangler: alcune colorazioni a pagamento offerte gratuitamente in UK

Fino al 30 settembre, Jeep sta regalando alcune colorazioni normalmente a pagamento a coloro che decidono di acquistare una Jeep Wrangler nel Regno Unito. La casa automobilistica americana spera di avere un impatto psicologico positivo sulle persone che sicuramente ne hanno bisogno in questi giorni così particolari.

Anziché optare per i più classici bianco e nero, il marchio di FCA permette di scegliere un colore più vivace per la Wrangler in maniera completamente gratuita. Ciò si traduce in un risparmio di circa 675 sterline (739 euro).

Jeep Wrangler: gratis alcune colorazioni a pagamento fino al 30 settembre in UK

L’elenco include Firecracker red, Punk’n metallic orange, HellaYella yellow e Bikini metallic blue. L’azienda sostiene che il rosso dovrebbe far sentire come se si ricevesse una carica di energia istantanea mentre l’arancione è incentrato sul divertimento. Il giallo dovrebbe risollevare lo spirito mentre il blu rappresenta la serenità.

Karen Haller, esperta in psicologia del colore, ha dichiarato: “Le persone spesso pensano al colore solo come uno stimolo visivo ma crea anche cambiamenti psicologici, alterando il modo in cui ci si sente in un istante. Le persone siano consapevoli solo del 20% delle scelte di colore che fanno, quando in realtà influenza tutto ciò che si fa, da ciò che le persone comprano e mangiano a come le persone si rilassano e, soprattutto, come si sentono“.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI