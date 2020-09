Maserati Grecale: ecco le possibili tempistiche di lancio

Uno dei progetti più importanti per il futuro di Maserati è rappresentato dal nuovo Maserati Grecale. Il futuro D-SUV è, infatti, un elemento chiave della strategia di crescita di Maserati. Il futuro del marchio del Tridente sarà legato ai SUV che rappresenteranno il 70% delle vendite, una volta che il piano industriale del marchio sarà completo.

Il Grecale dovrebbe registrare vendite nettamente superiori al Levante, ricoprendo perfettamente il suo ruolo di “entry level” della gamma Maserati. Il modello poggerà su basi tecniche solidissime (la piattaforma è la Giorgio a trazione posteriore) e offrirà, in un corpo compatto, lo stesso livello di lusso e ricercatezza messo a disposizione dal più grande Levante.

Per ora, Maserati ha rivelato pochissime informazioni sul nuovo Maserati Grecale. Si tratta, in ogni caso, di un progetto in rampa di lancio, destinato a diventare realtà già nel giro di pochi mesi. Lo sviluppo del progetto va avanti da tempo. Con l’approvazione del Piano Italia avvenuta lo scorso anno, il Grecale ha ricevuto l’ok definitivo e a breve partiranno i lavori di pre-produzione del modello a Cassino.

Debutto previsto nel 2021

Come previsto dal piano industriale di Maserati, il nuovo Maserati Grecale sarà pronto per il lancio commerciale entro la fine del 2021. Ufficialmente, non c’è ancora una data precisa per l’avvio delle vendite del modello che, più di ogni altro, andrà a trasformare il marchio Maserati, garantendone la fondamentale crescita delle vendite, senza abbandonare il settore del lusso.

Le prime indiscrezioni di questa settimana, confermate dalle voci di corridoio in arrivo da Cassino, futura sede di produzione, il nuovo Maserati Grecale dovrebbe essere presentato ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2021. In vista della presentazione, già nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori di pre-produzione che porteranno alla realizzazione delle prime unità di pre-serie.

La possibilità di sfruttare la piattaforma Giorgio, la stessa dell’Alfa Romeo Stelvio, consentirà di ridurre drasticamente i tempi per l’avvio della produzione. Nel giro di pochi mesi, dopo la fine della produzione dell’Alfa Romeo Giulietta, a Cassino dovrebbe essere tutto pronto per iniziare a lavorare sulla nuova linea del Maserati Grecale.

Per il momento, in attesa di maggiori dettagli ufficiali, il nuovo Maserati Grecale dovrebbe arrivare sul mercato soltanto nel corso del secondo semestre del 2021. Sarà necessario attendere circa un anno, quindi, per l’avvio della commercializzazione internazionale del nuovo Grecale. Il modello, naturalmente, sarà distribuito in tutti i mercati in cui è presente Maserati ma sarà prodotto esclusivamente a Cassino.

Tutto quello che sappiamo sul comparto tecnico del Maserati Grecale

Ad oggi, il progetto del nuovo D-SUV di Maserati non è ancora accompagnato da consistenti informazioni ufficiali. Il nuovo Grecale, pur basandosi sulla piattaforma Giorgio, dovrebbe presentare dimensioni maggiori rispetto allo Stelvio, caratterizzato da una lunghezza di 4.69 metri, ma comunque inferiori rispetto alle dimensioni del Levante, lungo 5 metri.

La gamma delle motorizzazioni sarà composta da diverse unità tra cui spiccherà il nuovo V6 Nettuno, in versione depotenziata rispetto a quella montata dalla Maserati MC20. In listino ci sarà spazio anche per unità a benzina tradizionali e, probabilmente, anche per unità diesel. Il futuro del Grecale sarà elettrificato.

Il nuovo modello potrebbe montare il quattro cilindri mild hybrid della Ghibli Hybrid, presentata poche settimane fa. In futuro, il Grecale potrà contare anche su di un’elettrificazione più marcata. In particolare, si parla da tempo di una variante plug-in hybrid, confermata da FCA in occasione della presentazione del piano Italia. Di recente, inoltre, si è iniziato a parlare anche di una versione elettrica al 100% che, ad oggi, non trova ancora conferma.

Maggiori dettagli sul futuro del Maserati Grecale arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane quando il programma di sviluppo del progetto registrerà una sensibile accelerazione. Continuate a seguirci per saperne di più.

