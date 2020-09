La quota più alta di auto diesel nel proprio mercato è italiana: lo dice l’Anfia (filiera auto italiana). Tra i major market, da inizio anno, la quota diesel in Italia è del 35% (6,5 punti in meno dello stesso periodo del 2019). Seguita dalla quota di vetture diesel in Germania del 31% (2 punti in meno), in Francia del 31% (3 punti in meno). Poi in Spagna del 28% (come nel 2019) e nel Regno Unito del 18% (9 punti in meno).

La quota più alta di auto diesel nel proprio mercato è italiana: quali vendite

In quale contesto si inserisce il dato del gasolio? A luglio 2020, le vendite di autovetture nei cinque major markets europei diminuiscono, complessivamente, dell’1%, 9mila unità in meno rispetto a luglio 2019. Mentre ad agosto il calo è stato del 14,5%, 102mila unità in meno.

Nei primi otto mesi del 2020 la flessione è del 34,7%, pari a un delta negativo di 2,67 milioni di autovetture. A luglio hanno registrato un segno positivo i mercati di Francia (+4%), Spagna (+1%) e Regno Unito (+11%), quelli di Italia e Germania sono risultati in calo, rispettivamente dell’11% e del 5%. Ad agosto, invece, tutti e cinque i mercati sono risultati in flessione, così come nel cumulato da inizio anno.

Voi cosa dite: perché il Governo Conte vuol alzare le accise sul diesel? Per l’ambiente? Il ministero dell’Ambiente dice di sì. Vedremo.

Immatricolazioni, quali numeri

Continua la flessione delle immatricolazioni di auto nuove diesel nei 5 major markets: -14% a luglio e –23% ad agosto, in entrambi i casi con una quota del 28% sul totale (nel 2019 era il 32% a luglio ed il 30% ad agosto).

Da inizio anno, il mercato diesel si è ridotto del 43%, con una quota del 29%, 4 punti in meno dello stesso periodo del 2019. A luglio, le vetture diesel crescono in Spagna del 2% e si riducono negli altri quattro paesi: Regno Unito (-26%), Germania (-19%), Italia (-11,5%) e Francia (-6%). Ad agosto, invece, il mercato delle auto diesel è in calo in tutti e cinque i Paesi.

