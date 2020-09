PSA organizza un’asta per smaltire parte della sua collezione di auto

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio , il 19 e 20 settembre, il Gruppo PSA ha organizzato una nuova asta per smaltire parte della sua collezione, ed in particolare lotti Citroën (oggetti derivati, modelli popolari con basso chilometraggio, mostra veicoli o prototipi originali da corsa). Nella vendita Citroën troveremo 2 CV, Visa, LN e Dyane, ma anche modelli meno diffusi come la BX Sport, la Xsara dotata di computer con riconoscimento vocale nell’edizione speciale “Windows CE” del 2000 , o la versione convertibile del DS di Chapron.

La vendita includerà altre sorprese, come veicoli sportivi e prototipi. È il caso, ad esempio, di una Visa Dangel con motore V6 PRV posteriore, di un’esclusiva AX Turbo “Superproduction”, il cui motore 1.6 è salito a 480 CV, o addirittura della DS3 WRC passata nelle mani del Sébastien Loeb pilota dal 2011 al 2014.

Infine, l’asta proporrà altri nuovi lotti, come i modelli di preserie utilizzati per la pubblicità o dalla Croce Rossa francese, oppure i due prototipi realizzati dagli studenti della scuola Sbarro: un Berlingo de plage e un C2 sovralimentato, equipaggiato con un V6 da 220 CV. L’asta sarà organizzata presso il Peugeot Citroën DS Adventure Museum di Sochaux . Gli utili consentiranno di riacquistare altri modelli storici e di conservare o restaurare quelli già acquisiti.

