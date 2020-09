Questa sarebbe la prossima Citroen C3 per i paesi emergenti

Settimane fa abbiamo visto le prime immagini spia della prossima generazione della Citroen C3, ma non per sostituire quella che conosciamo, ma per essere venduta nei paesi emergenti. Il suo sviluppo avviene in India e potrebbe arrivare in quel paese a metà del prossimo anno, utilizzando la nuova architettura modulare CMP che già possiedono le nuove Peugeot 208 e 2008.

Per ora, questa nuova vettura fa parte del progetto CC21 e sarà prodotta in India e a Porto Real, in Brasile, dove vengono prodotte anche la Peugeot 2008 e la Citroën C4 Cactus. Ci saranno tre modelli: una berlina, un crossover (Aircross) e una berlina subcompatta. In America Latina viene attualmente venduta la Citroën C3 di terza generazione importata dall’Europa, ma è molto probabile che arrivi questo nuovo modello in sostituzione. In quel caso, si tratterebbe di un modello più low cost rispetto a quello venduto in Europa che entrerebbe in competizione in quei mercati con Renault Sandero / Logan / Stepway , Kia Soluto e Hyundai HB20 Getz / Accent / Graviti.

Autos Segredos in Brasile ha provato ad immaginare come sarà questa vettura, almeno nella sua versione crossover, attraverso i render che vi mostriamo. Si tratta di un lavoro svolto dal designer brasiliano Du Oliveira per il suddetto portale.

Sulla parte anteriore replica il già affermato stile di faro a due livelli, in questo caso ispirato alla nuova C4 europea, con luci a LED incorporate nell’ottica. Spostandosi ai lati, si notano i caratteristici Airbumps nella parte inferiore delle portiere, insieme alle protezioni in plastica nera sui passaruota e nella parte inferiore della carrozzeria. Nella zona posteriore spicca un’importante area rivestita di nero per il paraurti, oltre alle ottiche rettangolari che invadono il portellone, replicando in qualche modo quelle della C4 Cactus.

La nuova Citroen C3 per i mercati emergenti inizialmente doveva essere dotata di motori da 1,2 litri, aspirati o turbocompressi della famiglia PureTech. Tuttavia, è stato stabilito che per ridurre i costi di produzione , sarebbe stato preservato il noto motore 1.6 litri 16 valvole , che eroga 113 CV e 152 Nm di coppia, lo stesso che equipaggia la nuova Peugeot 208 in Argentina.

