Nuovo Fiat Strada è il veicolo commerciale più venduto in Brasile nei primi 15 giorni di settembre

Il mercato automobilistico brasiliano si chiude in positivo per quanto riguarda la prima parte di settembre. In particolare, i vari brand di Fiat Chrysler Automobiles presenti in Brasile hanno conquistato degli ottimi risultati. Ad esempio la Fiat Argo si è piazzata in quarta posizione con 3255 esemplari venduti, dietro a Onix (5198 unità immatricolate), HB20 (3982) e Gol (3875).

Nella top 10 abbiamo anche la Fiat Mobi, esattamente in settima posizione, che ha ottenuto 2615 vendite. Sempre nei primi 10 veicoli più venduti in Brasile fino al 15 settembre troviamo i due popolari SUV di Jeep: Renegade e Compass.

Fiat: la casa automobilistica torinese conquista il mercato brasiliano nella prima parte di settembre

Il primo si è posizionato all’ottavo posto con 2546 esemplari immatricolati mentre il secondo al decimo con 2358. Un’altra vettura di FCA presente nella Top 20 è la Fiat Uno che è riuscita a vendere più della Volkswagen Polo (1509 vs 1475).

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, la nuova generazione del Fiat Strada sta dando i suoi frutti in quanto è riuscita a posizionarsi al primo posto con 5170 esemplari venduti. In seconda posizione abbiamo un altro pick-up della casa automobilistica torinese: il Toro. Quest’ultimo ha collezionato 2323 esemplari immatricolati. Parliamo di un distacco di 2847 unità rispetto al pick-up compatto.

Nella top 10 abbiamo anche il Fiorino con 1150 esemplari venduti che si è posizionato dopo S10 (1604), Hilux (1559) e Saverio (1378). Nella top 20 dei veicoli commerciali più venduti in Brasile nei primi 15 giorni di settembre, infine, c’è pure il Fiat Ducato, al diciottesimo posto con 107 unità immatricolate.

