Fiat Strada punta a diventare l’auto più venduta in Brasile in assoluto

La nuova Fiat Strada ha avuto 6.564 unità vendute a luglio. Questo l’ha resa la quarta vettura più venduta in Brasile nel mese. Ma la casa automobilistica che in Brasile ha la sua sede principale a Betim (MG) prevede risultati ancora più eclatanti per il suo modello, che è stato completamente rinnovato. Secondo il direttore delle operazioni commerciali della Fiat, Herlander Zola, il pick-up ha avuto una richiesta di 17.000 unità a luglio. La fabbrica, tuttavia, non è stata in grado di evadere gli ordini a causa della limitazione della produzione.

La nuova Fiat Strada dopo un inizio travolgente delle vendite punta a diventare l’auto più venduta in Brasile nei prossimi mesi

Secondo l’esecutivo, la domanda prima della pandemia, stimata in circa 250 unità al giorno, è balzata a 780 veicoli. Il tempo di consegna del modello è di circa due mesi. Pertanto, l’azienda prevede che in futuro la nuova Fiat Strada possa ambire a diventare l’auto più venduta in Brasile, un risultato mai raggiunto da questo modello sino ad ora nel corso della sua lunga carriera.

Zola informa che la fabbrica si sta adeguando per aumentare la produzione. Dice che a luglio la capacità era limitata a 6 mila unità. Ma secondo l’esecutivo, la linea si prepara già a produrre il 50% in più questo mese (9 mila unità). A settembre dovrebbe esserci un altro aumento.

La fiducia di Zola nella nuova Fiat Strada si basa non solo sulla risposta del pubblico, ma anche sulla notizia che la casa automobilistica prepara importanti novità per il prossimo anno. Il principale sarà l’arrivo del cambio automatico CVT. Attualmente, Strada è disponibile solo con cambio manuale a cinque marce, anche nella versione più costosa, la Volcano a cabina doppia, che costa R $ 79.990.

