Ferrari Portofino M ufficiale con potenza extra e cambio a 8 rapporti

La Ferrari Portofino è stata lanciata tre anni fa e ha preso il posto della California T all’interno della gamma del cavallino rampante. Nelle scorse ore, la casa automobilistica modenese ha annunciato un aggiornamento chiamato Ferrari Portofino M (che sta per Modificata) che porta con sé alcuni cambiamenti significativi. Quello principale è sicuramente il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti di nuova concezione.

È la prima volta che una Ferrari decappottabile utilizza una trasmissione a 8 marce. Secondo quanto dichiarato da Maranello, il nuovo cambio dispone di un modulo frizione più piccolo del 20% e una coppia erogata del 35% in più rispetto alla trasmissione che sostituisce. Lo stesso cambio è stato utilizzato sulla Roma che essenzialmente si propone come la versione coupé della Portofino.

Ferrari Portofino M: ecco l’ultima supercar del cavallino rampante

Il motore V8 biturbo da 3.9 litri presente sotto il cofano della Portofino M sviluppa 20 CV in più. Ciò si traduce in 620 CV e 760 nm di coppia massima. Gli stessi valori offerti dalla Roma.

Anche se si tratta di una vettura entry-level nella gamma del cavallino rampante, la Portofino M è ancora una vera Ferrari quando parliamo di prestazioni. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,45 secondi mentre quello da 0 a 200 km/h in 9,8 secondi. La velocità di punta, invece, tocca i 320 km/h. La potenza extra e la nuova trasmissione hanno fatto risparmiare un secondo pieno nello scatto 0-200.

La nuova Portofino M presenta anche alcune modifiche estetiche che gli conferiscono un design più aggressivo. All’interno troviamo il manettino il quale consente di impostare cinque modalità di guida fra cui la nuova Race che, secondo quanto affermato da Ferrari, permette di massimizzare l’esperienza di guida e il divertimento al volante.

Inoltre, per questa vettura sono disponibili dei nuovi optional tra cui una varietà di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La nuova Ferrari Portofino M sarà seguita da un altro debutto mondiale entro la fine dell’anno che potrebbe essere la recentemente avvistata 812 GTO.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI