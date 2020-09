Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Viper in una drag race | Video

Dodge ha proposto sul mercato (e propone ancora) diverse muscle car davvero performanti. Un esempio è la Challenger SRT Demon prodotta in soli 3300 esemplari oppure la più recente Super Stock da 818 CV.

In questo articolo, però, vedremo a confronto altre due vetture prodotte dalla casa automobilistica americana che rappresentano il meglio della muscle car americane: la Dodge Challenger SRT Hellcat e la Dodge Viper.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la potente muscle car gareggia contro la sua cugina Viper

La prima è ancora disponibile sul mercato e recentemente ha ottenuto anche un restyling con il model year 2021 mentre la seconda è uscita di produzione nel 2017 ed è arrivata alla quinta generazione commercializzata sotto il marchio SRT.

Quest’ultima versione è stata interamente riprogettata da zero e vanta degli interni molto più raffinati rispetto alle generazioni precedenti. Sotto il cofano si nasconde un motore V10 da 8.4 litri capace di generare una potenza di 649 CV e 814 nm di coppia massima.

Per quanto riguarda la Dodge Challenger SRT Hellcat, abbiamo il conosciutissimo e prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri il quale produce 717 CV e 881 nm di coppia massima. Non ci resta che lasciarvi con la drag race registrata da Wheels che trovate dopo la galleria fotografica.

