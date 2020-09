Jeep Grand Cherokee Overlander: il concept per gli amanti delle avventure off-road

Negli ultimi anni, Jeep ha lanciato sul mercato diversi veicoli dedicati a coloro che amano le avventure off-road. Ci sono anche diversi concept basati perlopiù sulla Wrangler o sul Gladiator come ad esempio il recente Gladiator Farout. Tuttavia, una delle concept car più interessanti svelate in occasione dell’Easter Jeep Safari è la Jeep Grand Cherokee Overlander.

Questo veicolo rappresenta il lato più off-road della Grand Cherokee. Si tratta di un concept personalizzato dedicato agli appassionati delle avventure via terra e che desiderano viaggiare e accamparsi fuori con il proprio veicolo. La Grand Cherokee Overlander proponeva un frontale personalizzato con un verricello integrato, dei ganci traino di grosse dimensioni e degli enormi fari fendinebbia gialli.

Jeep Grand Cherokee Overlander: uno dei concept off-road più interessanti presentati all’Easter Jeep Safari

L’esterno dell’Overlander presentava anche un cofano SRT ad alte prestazioni, dei fanali posteriori oscurati SRT, dei rock rails off-road, dei cerchi da 18” a cinque razze, degli pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 e altro ancora.

Sotto il cofano, la Grand Cherokee Overlander aveva il motore EcoDiesel V6 da 3 litri di seconda generazione. Tale propulsore produceva 243 CV e 420 nm di coppia massima e permetteva al concept di proporre circa 1175 km di autonomia e una capacità di traino di 3357 kg. Accanto al propulsore diesel c’era una trasmissione automatica ZF a 8 rapporti.

Per completare il tutto, la casa automobilistica americana ha dotato la Jeep Grand Cherokee Overlander di un rivestimento resistente per il tetto e di una tenda facilmente richiudibile. Quest’ultima offriva un’esperienza confortevole con un buon isolamento e impermeabilità.

