Jeep introduce il nuovo Gladiator Farout

Jeep ha introdotto il suo nuovo concetto Gladiator Farout, un vero veicolo overlander che sfrutta il carico utile del 4×4 leader della categoria Jeep Gladiator e il motore EcoDiesel V-6 da 3,0 litri a lungo raggio e a basso consumo. Il concept Jeep Gladiator Farout doveva originariamente debuttare al Moab Easter Jeep Safari nell’aprile 2020. Si basa sulla popolarità del concetto Jeep Wayout dall’evento Moab Easter Jeep Safari 2019.

“Anche se quest’anno non siamo riusciti a festeggiare a Moab con il nostro ultimo round di concept car, siamo lieti di presentare oggi il concept Jeep Farout come veicolo che unisce l’efficienza del carburante di Gladiator EcoDiesel con un’area di caratteristiche che i fan dell’overlanding apprezzeranno “, ha affermato Jim Morrison , Head of Jeep Brand – FCA North America. “Basandosi sulla popolarità del concetto di Gladiator Wayout dello scorso anno e poiché l’overlanding continua a crescere in popolarità, il concetto di Farout di quest’anno è un’altra opportunità per raccogliere feedback dalla nostra base di clienti appassionati”.

Questo concetto di Jeep, adatto a qualsiasi attività e ovunque, porta l’esplorazione fuoristrada a un livello superiore. Il concept Jeep Farout beneficia del carico utile del 4×4 leader della categoria di Gladiator e dell’efficienza dei consumi a lungo aggio del motore EcoDiesel V-6 da 3,0 litri per andare ancora più lontano dai sentieri battuti.

La caratteristica principale di questo concetto completamente funzionale è una tenda da tetto dispiegabile, ben contenuta e personalizzata. La spaziosa residenza si apre e si ritrae in pochi secondi. Una volta disimballata, può ospitare comodamente fino a quattro persone.

I caldi e invitanti interni rivestiti in legno del Farout sono caratterizzati da un’illuminazione soffusa, un frigorifero e una stufa completamente funzionali, oltre a scaffali pensili, sedili integrati e spazio per i tavoli. All’interno della cabina personalizzata di Farout, la moda e lo stile outdoor sono celebrati con pelle blu fumo scuro, cuciture arancioni e inserti dei sedili in flanella scozzese.

L’esterno di Farout presenta un nuovo colore del corpo “Earl” con accenti chartreuse sul cofano, ganci di traino del portellone posteriore, molle, badge e ammortizzatori. La sua robusta statura è enfatizzata da un kit di sollevamento da due pollici Jeep Performance Parts, cerchi in carbone opaco da 17 pollici, pneumatici da terreno fango da 37 pollici, un paraurti in acciaio Gladiator Rubicon modificato dotato di 12.000 libbre.

