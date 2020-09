Jeep Renegade e Compass 4xe da oggi disponibili con Leasys CarCloud

Leasys prosegue il suo percorso all’insegna di una mobilità sempre più sostenibile, arricchendo il suo abbonamento CarCloud con le Jeep Renegade e Compass 4xe (ibride plug-in). Dal lancio del primo abbonamento auto presente in Italia si sono iscritte già oltre 8000 persone.

Con Leasys CarCloud Renegade e Compass Plug-in Hybrid, pagando un canone fisso mensile di 479 euro, si ha la possibilità di guidare un Jeep Renegade 4xe o una Jeep Compass 4xe. Le vetture avranno in dotazione un cavo di ricarica per la ricarica dalla presa domestica e inoltre, tramite il servizio e-parking disponibile sull’app CarCloud e sul sito di Leasys Mobility Store, sarà possibile visualizzare il Mobility Store più vicino dotato di colonnina elettrica e come raggiungerlo per ricaricare gratuitamente il veicolo.

Leasys CarCloud: da oggi sono disponibili anche le Jeep Compass e Renegade 4xe

Come riportato in un recente articolo, il numero dei Leasys Mobility Store passerà a oltre 400 entro la fine del 2020, per un totale di 1200 nuovi punti di ricarica. Per potersi portare a casa l’auto plug-in hybrid sarà necessario effettuare l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 249 euro e convertire il voucher d’iscrizione ricevuto sul sito di CarCloud.

L’abbonamento non presenta alcun vincolo temporale e il cliente ha la possibilità di entrare, rinnovare mensilmente o uscire in qualsiasi momento. Nel prezzo mensile sono inclusi tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità come bollo, assicurazione casco, garanzia, manutenzione e sostituzione pneumatici ma è possibile acquistare dei servizi aggiuntivi come la polizza casco senza franchigie.

Attraverso CarCloud di Leasys, l’utente ha accesso a diversi servizi come il monitoraggio dei chilometri percorsi e di quelli residui. Inoltre, è possibile aggiungere dei servizi accessori per potenziare il proprio piano e monitorare la fatturazione dell’abbonamento, gestendo i propri dati e le modalità di addebito.