Jeep India prende in giro Mahindra Thar in un nuovo video

In un video pubblicato di recente, Jeep India sembra volersi riferire al recente fuoristrada Mahindra Thar del 2020. Il video è stato intitolato “The Originals”. Il video mostra invenzioni e opere d’arte come il Wright Flyer e la Gioconda. È interessante notare che nel video il narratore afferma che gli originali non sono mai come i modelli che cercano di imitarli. Alla fine del video, viene mostrata una Jeep Willys con la dicitura “Ce n’è solo una”.

Jeep India in un video fa riferimento al rencente Mahindra Thar troppo simile al suo Wrangler

Il video arriva dopo che Mahindra ha rivelato il suo ultimo prodotto, il Thar, che sembra in gran parte simile alla Jeep Wrangler. All’inizio di quest’anno, FCA ha vinto una causa contro Mahindra negli Stati Uniti dopo che un giudice ha scoperto che il design del Roxor era una copia della Jeep. Mahindra ha quindi cambiato il suo design, inclusa la griglia. Insomma un chiaro riferimento al modello della casa automobilistica indiana considerata da molti come troppo simile nello stile all’iconico fuoristrada di Jeep.

