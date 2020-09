Nuovo Jeep Grand Wagoneer: un render ci mostra come potrebbe essere la versione Trackhawk

Dato che Jeep ha presentato il concept del Jeep Grand Wagoneer 2021, è giunto il momento di guardare al futuro per il modello di produzione. Alcuni sostengono che la nuova generazione del SUV di lusso dovrebbe essere commercializzata anche nella variante Trackhawk.

Da precisare che il marchio di FCA deve ancora annunciare ufficialmente le motorizzazioni disponibili per i prossimi Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer. Dal momento che il nuovo SUV verrà sviluppato sulla stessa piattaforma del Ram 1500, sappiamo cosa aspettarci sotto il cofano.

Nuovo Jeep Grand Wagoneer: ecco un progetto digitale che anticipa il probabile design del modello Trackhawk

La gamma di motori per il Grand Wagoneer 2021 comprenderà probabilmente un V6 da 3.6 litri con sistema mild-hybrid, un Hemi V8 da 5.7 litri e un turbodiesel da 3 litri. Oltre a questo, è previsto l’arrivo anche di una versione ibrida plug-in.

Detto ciò, Car News Network ha condiviso su Instagram un progetto digitale che ipotizza un probabile Jeep Grand Wagoneer Trackhawk con sotto il cofano il prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Visto che questo propulsore viene utilizzato su diversi modelli, tra cui anche l’ultimo Ram 1500 TRX, è probabile l’arrivo anche sotto il grande cofano della nuova generazione di SUV lussuoso. Un documento proveniente da ZF, trapelato nel 2017, ha confermato l’esistenza del Grand Wagoneer Trackhawk ma a questo punto bisogna vedere se FCA ha cambiato i suoi piani.

In ogni caso, i nuovi Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer arriveranno nelle concessionarie nel secondo trimestre del prossimo anno, quindi abbiamo ancora diversi mesi per scoprire ulteriori informazioni.

