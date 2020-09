Peugeot 5008: 600 unità ordinate dalla polizia francese

La Peugeot 5008, progettata a Sochaux dalla casa automobilistica del Leone, era già entrata all’Eliseo, all’interno della flotta presidenziale, nel 2017. Adesso, entro la fine di quest’anno 2020, entrerà nelle stazioni di polizia francese. Anche la polizia ha ceduto alla moda dei SUV. Il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha twittato giovedì che 600 unità del grande SUV del marchio transalpino che fa parte del gruppo PSA equipaggeranno la polizia nazionale.

Dalla fine del 2018, la Peugeot 5008 è stata in parte prodotta con presso lo stabilimento di Sochaux, insieme alla 3008 e all’Opel Grandland X. In precedenza il veicolo veniva prodotto a Rennes dove però l’impianto di PSA allora era al limite della saturazione. Tornando alla consegna dei 600 Suv, al momento non è chiaro se queste 600 unità siano comprese nel piano del governo francese elaborato nello scorso mese di giugno che prevedeva 2.300 nuovi veicoli per la Polizia Nazionale.

