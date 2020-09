Peugeot e-Traveller: debutta il nuovo multivan completamente elettrico

Peugeot ha presentato nelle scorse ore il nuovissimo Peugeot e-Traveller che si propone sul mercato come la versione completamente elettrica del famoso multivan che riesce ad adattarsi perfettamente sia ai professionisti che ai privati. Il nuovo e-Traveller viene proposto in due versioni chiamate Shuttle e Multispace.

La prima è dedicata ai professionisti che ad esempio vogliono utilizzare il veicolo come taxi. Quest’ultima si suddivide a sua volta in due allestimenti denominati Business da cinque a nove posti e Business VIP da sei a sette posti. L’allestimento Shuttle tra l’altro è disponibile anche nella configurazione salotto con quattro sedili singoli disposti l’uno di fronte all’altro.

Peugeot e-Traveller: il nuovo multivan è ora disponibile nelle versioni Shuttle e Multispace

Il nuovo Peugeot e-Traveller Shuttle dispone di porte laterali scorrevoli automatiche e vetri oscurati con il 70% di opacità oppure con il 90%. Per quanto riguarda la variante Multispace, si tratta di un modello studiato appositamente per il trasporto combinato ed è disponibile negli allestimenti Active e Allure con posti a sedere per cinque fino a otto persone. Si tratta della soluzione adatta per le famiglie e per chi cerca un veicolo da utilizzare per lo sport e per il tempo libero.

A bordo dell’e-Traveller Multispace è presente la funzionalità Grip Control che permette al conducente di selezionare la modalità di trazione preferita tra Neve, Fango, Sabbia e ESP off utilizzando il semplice comando posto sulla console centrale.

Il nuovo furgone a zero emissioni può essere scelto in tre diverse lunghezze: Compact da 4,61 metri, Standard da 4,96 metri e Long da 5,31 metri. Tutte e tre le versioni hanno un’altezza di 1,90 metri in modo da accedere senza problemi alla maggior parte dei parcheggi sotterranei.

Il nuovo e-Traveller è in grado di trainare fino a 1000 kg

Il vano bagagli dell’e-Traveller propone una capacità di 1500 litri con nove persone a bordo, fino a 3000 litri con cinque persone oppure fino a 4900 litri rimuovendo i sedili della seconda e terza fila. Per quanto riguarda la capacità di traino, il nuovo Peugeot e-Traveller offre fino a 1000 kg.

Il veicolo a zero emissioni sorge sulla piattaforma modulare EMP2, quindi è equipaggiato da un motore elettrico con potenza di 136 CV e 260 nm di coppia massima. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica francese, il multivan è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 13,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 130 km/h.

L’e-Traveller può vantarsi di essere il primo veicolo del brand di PSA ad offrire due tipi di batteria: da 50 o da 75 kWh. La prima promette fino a 230 km di autonomia nel ciclo WLTP ed è disponibile per tutte e tre le lunghezze della carrozzeria mentre la seconda prevede fino a 330 km di autonomia ma è disponibile solo per le versioni Standard e Long.

Il furgone a zero emissioni impiega soli 45 minuti per caricarsi fino all’80%

Utilizzando il caricatore monofase di serie da 7,4 kW, l’e-Traveller impiega 47 ore tramite una presa domestica da 8A (batteria da 75 kWh) e 7,5 ore usando la stessa batteria ma la wallbox da 11 kW. Sfruttando un punto di ricarica da 100 kWh con corrente continua, il pacco batterie da 50 kWh può essere caricato in soli 30 minuti fino all’80% mentre quello da 75 kWh in 45 minuti.

Il multivan 100% elettrico dispone anche di un’interessante funzionalità che permette di programmare a distanza la ricarica completa usando il sistema di infotainment 3D Connected Navigation oppure l’app MyPeugeot dallo smartphone.

A livello estetico, il nuovo furgone propone una nuova griglia anteriore, una porta di ricarica posizionata sul parafango anteriore sinistro e il badge e-Traveller presente sul retro. Il veicolo propone tre modalità di guida chiamate Eco, Normal e Power. Soltanto con quest’ultima è possibile sfruttare al massimo la potenza proposta dal motore elettrico.

Il nuovo Peugeot e-Traveller è già disponibile per l’ordine da qualche ora mentre le consegne partiranno da gennaio 2021 al prezzo di partenza di 30.000 euro.