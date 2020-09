Peugeot 508 Sport Engineered avvistata in foto spia sia in versione berlina che sw

Le ultime foto spia della Peugeot 508 Sport Engineered 2021, sia in versione berlina che station wagon, sono state pubblicate in rete poche ore fa. Svelata in versione concept lo scorso anno, la 508 Sport Engineered (nota anche come 508 PSE) è equipaggiata da un motore benzina da 204 CV di potenza abbinato a due propulsori elettrici.

Il primo si trova sulla parte anteriore e sviluppa 111 CV mentre il secondo è stato montato sul retro è produce 204 CV. In questo modo, la casa automobilistica francese spera di raggiungere un nuovo livello di prestazioni nel campo delle auto elettrificate con una potenza complessiva di 520 CV.

Peugeot 508 Sport Engineered: un paio di prototipi della ibrida plug-in si mostrano in alcune foto spia

Secondo i dati forniti dal brand di PSA, il concept ibrido plug-in a trazione integrale impiega solo 4,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, addirittura più veloce di una Mercedes-AMG C 43 (che ci mette 4,7 secondi).

In base a quanto rivelato dalle foto spia, la Peugeot 508 Sport Engineered 2021 condividerà diverse caratteristiche estetiche con la concept car. Sia la versione berlina che quella station wagon della 508 PSE dovevano debuttare sul mercato ad ottobre di quest’anno ma le ultime notizie hanno confermato che la presentazione ufficiale avverrà il 24 settembre.