Dodge Charger e Durango Pursuit 2021 svelati ufficialmente

Dopo il teaser postato a luglio, Dodge ha svelato nelle scorse ore i nuovi Dodge Durango e Charger Pursuit 2021. Partendo dalla berlina, la Charger Pursuit 2021 ha ottenuto una nuova trasmissione automatica a 8 rapporti che sostituisce il precedente cambio a 5 marce. Oltre a questo, la versione con motore V6 ha ricevuto la trazione integrale e maggior potenza e coppia.

Sfortunatamente, la casa automobilistica americana non è entrata nei particolari ma l’auto dovrebbe proporre 304 CV di potenza e 358 nm di coppia massima. In tal caso, parliamo di un aumento di 8 CV e 5 nm rispetto alla generazione precedente. La versione con motore V8 da 5.7 litri non sarà più disponibile con la trazione integrale.

Dodge Charger e Durango Pursuit 2021: la casa automobilistica americana svela il nuovo model year

Questo probabilmente deluderà alcune forze dell’ordine ma Dodge ha detto che queste nuove combinazioni di propulsori soddisfano o superano i precedenti profili di prestazioni della Dodge Charger Pursuit in accelerazione, frenata e manovrabilità.

Il marchio di FCA ha anche notato che dovrebbero esserci miglioramenti nel risparmio di carburante grazie al nuovo cambio a 8 rapporti. Oltre agli aggiornamenti apportati alla parte meccanica, il model year 2021 della berlina dispone del supporto a Android Auto ed Apple CarPlay, nonché un aumento del peso lordo a 2494 kg per ospitare un carico utile aggiuntivo.

Secondo quanto affermato da Dodge, la vettura dispone anche di un’impostazione della velocità massima di 225 km/h con la possibilità per i clienti di configurare e limitare la velocità di punte per esigenze specifiche.

Parlando del Dodge Durango Pursuit 2021, il modello ha ottenuto un restyling proprio come la versione commerciale. Il SUV ha guadagnato oltre 20 nuove caratteristiche standard tra cui il cambio che ora è montato sul cruscotto. La casa automobilistica americana afferma che questa modifica aiuta a liberare spazio prezioso nell’area della console centrale.

Il veicolo dispone anche di quattro interruttori ausiliari programmabili e dei sedili anteriori specifici per la polizia per accogliere le cinture di servizio. Altre caratteristiche salienti includono un sistema di climatizzazione tri-zona e un impianto frenante heavy duty.

La Dodge Charger Pursuit 2021 entrerà in produzione entro la fine dell’anno mentre il Durango Pursuit 2021 all’inizio del prossimo.