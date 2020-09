FCA raggiunge il traguardo di 10.000 Ram venduti in Brasile

Con le vendite in aumento nonostante la pandemia di Covid-19, Ram ha superato il traguardo delle 10.000 immatricolazioni nel mercato brasiliano. Lanciato in Brasile 15 anni fa, il marchio prodotto da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, ha accumulato 947 immatricolazioni da gennaio ad agosto, un volume che già supera il 45,3% del totale venduto durante lo scorso anno.

Sulla base di questa performance, FCA prevede un nuovo record per il suo brand. “La nostra stima è di almeno 1.500 immatricolazioni superando il nostro miglior risultato, che era di 1.343 vendite nel 2012”, afferma Breno Kamei, direttore di Ram per l’America Latina.

Si tratterebbe indubbiamente un ottimo risultato, poiché oltre alle difficoltà derivanti dalla pandemia, ci sono anche gli effetti del rialzo del dollaro nel mercato dell’importazione in generale. Dal 2005 al 31 agosto di quest’anno, sono state vendute esattamente 10.245 unità Ram. Oltre al 2012, il modello ha superato solo il traguardo annuale di 1.000 unità nel 2007 (1.013) e nel 2008 (1.190).

Secondo una nota diffusa dalla FCA giovedì 10, i buoni risultati del 2020 dimostrano quanto sia stato ben accolto il nuovo Ram 2500, “con la sua combinazione di forza, grandezza, lusso e tecnologia senza pari nel mercato dei pick-up del Paese”. Un altro fattore che ha favorito le vendite del pick-up quest’anno è un buon momento per l’agribusiness brasiliano, che concentra la maggior parte della clientela del veicolo.

“Raggiungere 10.000 unità in questi 15 anni è un passo importante per un marchio di nicchia con Ram, l’unico a offrire qui un pickup di queste dimensioni”, ricorda Kamei. “E se il presente è positivo, quello che verrà è ancora meglio. La storia brasiliana del marchio Ram sta per essere arricchita da capitoli molto importanti ”.

Quando è arrivato in Brasile nel 2005 nella versione SLT, Ram faceva ancora parte della linea Dodge. Aveva un motore turbo diesel Cummins in linea da 5,9 litri, 5,9 litri, 330 CV e 81 kgfm e cambio automatico a quattro velocità. La nuova generazione è arrivata nel 2012, segnando la nuova fase del pick-up, iniziato nel 2009, come marchio indipendente da Dodge.

Innovazioni come il nuovo centro multimediale da 12 pollici, suono con cancellazione del rumore esterno e maggiore sicurezza con monitoraggio degli angoli ciechi e allerta sul traffico posteriore sono state incorporate nel modello lo scorso anno e quest’anno il Ram 2500 Laramie Night Edition, il la prima serie speciale del marchio in Brasile.

