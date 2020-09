Ram 1500: Mopar ora rende più facile l’accesso al cassone

Mopar offre diversi modi per poter migliorare le funzionalità e l’utilità dei pick-up appartenenti alla gamma di Ram. Ad esempio, nelle scorse ore ha annunciato un nuovo gradino a scomparsa che migliora ulteriormente l’esclusivo portellone multifunzione del Ram 1500.

Il nuovo accessorio per il cassone può essere installato anche direttamente in fabbrica durante il processo di produzione e offre ai clienti una maggiore flessibilità di accesso al carico. Il portellone multifunzione proposto dal famosissimo pick-up è dotato di portiere che si aprono a 88°, rendendo facile caricare oggetti ingombranti, scaricare e lavare il cassone.

Ram 1500: Mopar annuncia la disponibilità di un comodo gradino per accedere facilmente al cassone

Oltre a questo, esso assicura un’operazione di carico più facile utilizzando un carrello elevatore. Con una rapida pressione del piede, il gradino Mopar si apre da sotto il paraurti posteriore per offrire una presa salda.

Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts and Customer Care di FCA Nord America, ha detto: “Mopar offre oltre 600 parti e accessori di qualità testati e supportati in fabbrica su tutta la gamma Ram. Il nostro gradino retrattile per cassone migliora ulteriormente la comodità e l’utilità del sistema di gestione e stoccaggio del carico“.

Progettato per adattarsi specificamente al portellone multifunzione del Ram 1500, il gradino per il cassone ideato da Mopar è realizzato in alluminio ad alta resistenza ed è in grado di reggere fino a circa 159 kg di peso. Il prezzo di listino è di 395 dollari (333 euro).

La nuova componente è acquistabile sia come optional in fase di acquisto del pick-up che come pezzo singolo negli Stati Uniti e in Canada. Mopar propone una garanzia di due anni/km illimitati dalla data di acquisto oppure per l’intera durata della garanzia del nuovo veicolo pari a tre anni/58.000 km.