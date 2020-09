Maserati MC20: il commento di John Elkann dopo la presentazione della sportiva

Poche ore fa è stata presentata in via ufficiale la nuova Maserati MC20, la sportiva che dà il via al programma di rilancio del marchio Maserati. Si tratta di un progetto chiave per il futuro del brand che si prepara a ricevere un gran numero di novità nel corso dei prossimi anni. La MC20 sarà il simbolo della gamma del marchio e il punto di riferimento per quanto riguarda le prestazioni.

Subito dopo la presentazione della nuova Maserati MC20, sono arrivate le prime dichiarazioni di John Elkann, presidente di FCA, in merito alla nuova sportiva di Maserati. “Un lancio ambizioso per un prodotto molto importante nel mondo dei motori. È un segnale con cui la Maserati fa vedere quello che sa fare. Ed è importante, in un momento difficile come questo a causa del Covid, far vedere che non ci si nasconde e si mostrano nuovi prodotti”

La nuova MC20 è il simbolo della volontà di FCA di dare una svolta al marchio italiano. Lo scorso anno, con la presentazione del nuovo piano industriale, era stato anticipato che il 2020 sarebbe stato un anno fondamentale per il marchio del Tridente Oggi, dopo la presentazione della nuova sportiva, le promesse di FCA sono state mantenute. Per Maserati inizia una nuova era e, come sottolineato anche da Elkann, da parte dell’azienda c’è la volontà di investire e lanciare nuovi prodotti per riprendere un processo di crescita interrotto in questi ultimi anni.

Tanti progetti per il futuro di Maserati

La presentazione della nuova Maserati MC20 è anche l’occasione per anticipare quelli che saranno i progetti per il futuro del Tridente. Il marchio sarà la vera punta di diamante di Stellantis, il nuovo gruppo presieduto da Elkann e gestito dall’amministratore delegato Tavares, che nascerà dalla fusione tra FCA e PSA nel corso del 2021.

La casa del Tridente ha già in programma la versione Spider della MC20, le nuove generazioni della GranTurismo e della GranCabrio e il nuovo D-SUV che, come confermato in queste ore, si chiamerà Maserati Grecale e verrà prodotto, su base Giorgio, a partire dal prossimo anno. Per il futuro, inoltre, in casa Maserati ci sarà ampio spazio all’elettrificazione, anche con l’arrivo di modelli a zero emissioni.

Tra i progetti in cantiere, ad esempio, c’è anche una versione elettrica della Maserati MC20. Maggiori dettagli sul futuro di Maserati arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo, invece, che la nuova MC20, già ordinabile, entrerà in produzione entro la fine del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul marchio.