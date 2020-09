Maserati ha svelato i suoi piani per il futuro

Ieri sera è stata mostrata la nuova super car Maserati MC20. Questo è solo il primo tassello per il rilancio di Maserati che ieri sera ha anticipato quelli che sono i suoi piani per il futuro. Sempre ieri la casa automobilistica del Tridente ha confermato che nel 2021 arriverà un nuovo D-SUV che si chiamerà Grecale. Si tratterà di un modello più piccolo di Levante dalle dimensioni leggermente maggiori di Alfa Romeo Stelvio che sarà prodotto a Cassino. Il veicolo arriverà entro fine anno in versione a benzina e diesel mentre nel 2022 arriverà la versione completamente elettrica.

Sempre nel 2022 Maserati ha intenzione di lanciare altre 7 auto tra cui 4 modelli completamente elettrici. Due di questi modelli completamente elettrici saranno le nuove GranTurismo e GranCabrio. Entrando nel dettaglio in totale quell’anno sono attesi la versione elettrica della Mc20, lo spider Mc20, le nuove Granturismo e Gran Cabrio, endotermiche ed elettriche, e la versione elettrica di Maserati Grecale.

Nel 2023 arriveranno le nuove generazioni della Quattroporte e del Levante, anche elettriche. Il programma di elettrificazione delle vetture full elettriche di Maserati si chiamerà Folgore. Confermato che nel polo industriale di Torino si produrranno le nuove GranTurismo e Grancabrio oltre a Ghibli, Quattroporte e Levante. E‘ stato inoltre specificato che entro il 2025 il 70% delle vendite del marchio di Modena sarà rappresentato da SUV.

