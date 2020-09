Maserati MC20 mostra in anteprima tutta la sua bellezza

La nuova Maserati MC20 è trapelata online prima della presentazione ufficiale attesa alle 20:30 di oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Come ci hanno già anticipato le varie foto spia, si tratta di un modello molto diverso dagli altri. In particolare, il design esterno offerto dalla MC20 si differenzia parecchio dalle altre vetture attualmente prodotte dal Tridente.

Sulla parte frontale possiamo vedere delle linee più morbide e semplici con una piccola griglia e delle prese d’aria affilate. In aggiunta, la supercar a motore centrale propone delle portiere con apertura a farfalla mentre il posteriore è caratterizzato da sottili fari a LED.

Maserati MC20: ecco la nuova supercar V6 in tutto il suo splendore

Le immagini pubblicate online mostrano anche gli interni della Maserati MC20. Gli ingegneri della casa automobilistica modenese hanno deciso di installare dei sedili avvolgenti rivestiti in pelle nera/blu, un tunnel centrale in fibra di carbonio e dei pulsanti per selezionare la retromarcia, la guida e il manuale.

Presente anche una grossa manopola rotante per scegliere la modalità di guida preferita. Altre caratteristiche chiave presenti nell’abitacolo della sportiva includono un quadro strumenti completamente digitale e un ampio display touch per il sistema di infotainment.

A parte questo, il propulsore presente sotto il cofano è ciò che rende speciale la nuova vettura del Tridente. Si tratta di un’unità V6 biturbo da 3 litri soprannominata Nettuno che è capace di sviluppare una potenza di 630 CV a 7500 g/min e 730 nm di coppia massima a 3000-5500 g/min.

Accanto al sei cilindri troviamo un cambio a doppia frizione a 8 rapporti Getrag che dovrebbe scaricare la potenza sulle ruote posteriori. La gamma futura della nuova Maserati MC20 includerà anche un modello ibrido e uno completamente elettrico. Non ci resta che attendere questa sera per scoprire tutte le caratteristiche dettagliate offerte dalla nuova supercar V6.