Maserati MC20: ancora un nuovo teaser prima della presentazione

Sono passati un po’ di anni da quando l’ultimo esemplare della Maserati MC12 a motore centrale è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento di Modena. La casa automobilistica di FCA prevede di affrontare la fine del 2020 e l’inizio del 2021 con una nuova supercar dotata della metà della cilindrata della MC12 ma con la stessa quantità di potenza grazie a una serie di implementazioni. Stiamo parlando della Maserati MC20.

La presentazione ufficiale del veicolo è attesa per mercoledì 9 settembre. Il Tridente ha confermato che ha intenzione di ritornare pure nel mondo delle corse, anche se il modello stradale sarà più potente grazie ai suoi 630 CV. Sotto il cofano ci sarà il già annunciato motore Nettuno V6 biturbo che non è originale al 100% in quanto presenta alcuni collegamenti con Ferrari e Alfa Romeo.

Maserati MC20: il Tridente pubblica su Facebook un nuovo teaser prima della presentazione

Anche la cilindrata riprende quella da 2.9 litri usata sul V6 biturbo dei modelli Quadrifoglio del Biscione mentre gli 8000 g/min max e l’angolo di 90° della bancata dei cilindri corrispondono con il propulsore della SF90 Stradale. Sia il powertrain che la stessa Maserati MC20 saranno prodotti presso lo stabilimento di Modena.

“Time to be audacious” è lo slogan usato da Maserati per l’attesissimo evento di presentazione della nuovissima supercar V6 che segna una nuova era per il Tridente. In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, sappiamo che la MC20 è compatibile con l’elettrificazione ma resta ancora da vedere se verrà proposta una versione completamente elettrica.

Al momento sappiamo che le GanTurismo e GranCabrio saranno le prime due auto 100% elettriche prodotte dal Tridente attraverso una configurazione a tre motori. Vi lasciamo con l’ultimo teaser pubblicato su Facebook dalla casa automobilistica modenese che riguarda la Maserati MC20.

Ultimi teaser e foto spia