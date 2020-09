Jeep progetta di installare caricabatterie nei sentieri fuoristrada in USA

Jeep ha intenzione di elettrificare la sua gamma. La casa automobilistica americana vuole però offrire ai suoi clienti le stesse comodità che hanno con le auto con motori a combustione. Proprio per questo motivo negli Stati Uniti Jeep punterà a realizzare dei caricabatterie nei sentieri fuoristrada in maniera da permettere ai suoi clienti di poter ricaricare le loro auto anche quando si trovano in zone isolate.

Jeep ha in programma di costruire stazioni di ricarica a energia solare per i percorsi fuoristrada in California e Utah, in modo che i proprietari del prossimo ibrido plug-in Wrangler 4xe del 2021 possano godersi la natura senza i suoni del motore e lo scarico del tubo di scappamento. A seconda della disponibilità, potrebbero essere utili anche per chi ha veicoli elettrici fuoristrada di Rivian, Bollinger e altri.

Le località includeranno Rubicon Springs, il punto a metà del famoso Rubicon Trail (che presta il nome a un livello di allestimento Wrangler), così come sentieri selezionati a Moab, Utah, un luogo popolare per fuoristrada dove gli appassionati di Jeep ospitano un Safari che si svolge ogni anno. Con 25 miglia di autonomia completamente elettrica, il Wrangler 4xe dovrebbe essere in grado di completare molti percorsi con una batteria completamente carica.

Il Rubicon Trail è lungo solo 22 miglia e un Wrangler 4xe lo ha coperto interamente con energia elettrica senza problemi, ha detto Morrison, numero uno della casa statunitense in Nord America. Le stazioni di ricarica saranno probabilmente di livello 2, il che significa che impiegheranno circa 2 ore per ricaricare il pacco batteria da 17,3 kilowattora del Wrangler. Questo almeno secondo quanto dichiarato da Jeep. Questo pacchetto è composto da 96 celle prismatiche Samsung ed è montato sotto i sedili dei passeggeri posteriori.

