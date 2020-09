FCA richiama Ram 2500 in Brasile

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha avviato in Brasile il richiamo dei pickup RAM 2500, modello Laramie, anno / modello 2020, a causa del rischio di rottura del supporto del gradino retrattile che dà accesso alla benna del veicolo. Secondo il gruppo automobilistico italo americano, la rottura della staffa di fissaggio può causare la caduta dell’utente che potrebbe così subire danni materiali, fisici o mortali.

Fiat Chrysler Automobiles ha avviato in Brasile il richiamo dei pickup RAM 2500, modello Laramie, anno / modello 2020

Sempre secondo Fiat Chrysler Automobiles, il proprietario deve verificare se il suo veicolo è coinvolto nel richiamo per programmare eventualmente la riparazione, che consiste nella sostituzione dell’articolo. Per fare ciò, è necessario contattare l’azienda al numero 0800 730 7060 o sul sito Web www.ram.com.br.

Per quanto riguarda i veicoli coinvolti, secondo quanto comunicato dal gruppo italo americano si tratta dei modelli di RAM 2500 Numero di telaio: da LG109935 a LG156471 (non sequenziale – ultime sei cifre). Vedremo dunque se nei prossimi giorni arriveranno da Fiat Chrysler ulteriori informazioni a proposito di questo richiamo in Brasile.

Ti potrebbe interessare: Ram 2500 Power Wagon: debutta in Medio Oriente la versione Launch Edition

Ti potrebbe interessare: Ram 1500 TRX: Hennessey prepara una versione 6×6 con motore Hellephant da 1200 CV