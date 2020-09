Ram 1500 TRX: Hennessey prepara una versione 6×6 con motore Hellephant da 1200 CV

Ram ha introdotto il mese scorso il Ram 1500 TRX che si propone sul mercato per fronteggiare il Ford F-150 Raptor con il suo prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. Nelle scorse ore, Hennessey ha comunicato di voler privarlo di questa sua caratteristica che lo differenzia da tutti gli altri pick-up presenti sul mercato.

Anche se sembra una cosa folle, la famosa società di tuning sostituirà il V8 da 712 CV e 880 nm di coppia massima con una versione appositamente modificata del propulsore Hellephant. Il V8 sovralimentato da 7 litri produce normalmente 1014 CV ma la versione di Hennessey erogherà oltre 1217 CV.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up otterrà una conversione 6×6 da Hennessey

L’installazione del motore Hellephant non sarà l’unico cambiamento che apporterà il tuner al 1500 TRX. Questo perché il pick-up riceverà una conversione 6×6 proprio come il VelociRaptor 6×6. In particolare, il veicolo sarà dotato di sei ruote motrici e di un nuovissimo cassone più lungo e con enormi aperture per le gomme.

L’azienda installerà anche dei paraurti più robusti, delle sospensioni off-road migliorate e delle luci a LED. Anche gli interni saranno modificati ma al momento non abbiamo informazioni dettagliate.

La società di tuning ha comunicato che produrrà soltanto tre esemplari dello speciale Hennessey Mammoth 6×6 e il prezzo partirà da 500.000 dollari (420.321 euro) che include il Ram 1500 TRX in versione base. Hennessey inizierà ad accettare gli ordini il 4 settembre.

John Hennessey ha ammesso che costruire il Mammoth 6×6 con motore Hellephant da oltre 1200 CV è un’idea fuori dal comune e questo è esattamente il motivo per cui hanno deciso di realizzarlo. Egli ha aggiunto che probabilmente questo sarà il pick-up più esclusivo e costoso costruito fino ad ora.