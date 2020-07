Ram 2500 Power Wagon: debutta in Medio Oriente la versione Launch Edition

Ram ha lanciato in Medio Oriente il suo Ram 2500 Power Wagon 2020, portando con sé versatilità, prestazioni in off-road e lusso senza precedenti. Il nuovo Power Wagon onora la reputazione del suo antenato Dodge Power Wagon come il truck off-road di serie più capace nel settore.

Il nuovo 2500 Power Wagon arriva in Medio Oriente come parte della gamma Ram Heavy Duty della casa automobilistica americana ed è un punto di riferimento in guida, maneggevolezza, lusso, materiali, innovazione e tecnologia.

Ram 2500 Power Wagon: il model year 2020 del pick-up heavy duty arriva in Medio Oriente

Sotto il cofano del pick-up troviamo il potente e collaudato motore Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa una potenza di 416 CV a 5600 g/min e 582 nm di coppia massima a 4000 g/min per gestire il carico senza problemi.

È la prima volta che l’Hemi V8 viene abbinato al cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a 8 velocità. La trasmissione dispone della tecnologia shift-by-wire che elimina il collegamento meccanico tra trasmissione e cambio.

Essendo il truck off-road di produzione più capace presente sul mercato, il Power Wagon dispone di un transfer case con cambio manuale che permette al conducente di passare istantaneamente tra 2WD, 4-HI e 4-LO durante la guida. Si tratta di una caratteristica indispensabile per gli amanti dell’off-road più esigenti che desiderano affrontare facilmente qualsiasi terreno.

Il Ram 2500 Power Wagon 2020 vanta, poi, una serie di funzionalità aggiuntive proposte di serie tra cui gli ammortizzatori Bilstein ottimizzati per le prestazioni, i differenziali anteriore e posteriore con bloccaggio, la barra antirollio con disconnessione e così via.

Display touch da 12 pollici per il sistema Uconnect, fari a LED e impianto audio da 750W

Un’altra novità presente sul pick-up è la telecamera a 360° che permette di schivare gli ostacoli sui percorsi accidentali senza problemi. Presente anche l’esclusivo e nuovissimo verricello WARN Zeon montato frontalmente composto da un nuovo materiale sintetico che garantisce maggior durata e leggerezza e una capacità di trainare fino a 5443 kg.

Esternamente, il pick-up vanta dei cerchi in nero opaco e alluminio da 17″ abbinati a degli pneumatici all-terrain Goodyear LT285/70R17D, delle esclusive decalcomanie presenti su cofano, laterali e portellone posteriore, fari e fanali posteriori a LED, eleganti paraurti anteriori e posteriori verniciati a polvere e così via.

Internamente abbiamo il sistema di infotainment Uconnect 4C NAV di Ram con display touch da 12 pollici completamente configurabile in grado di visualizzare comodamente diverse applicazioni come la mappa di navigazione. Inoltre, lo schermo può essere diviso a metà per gestire contemporaneamente due app.

A bordo del Ram 2500 Power Wagon 2020 troviamo un rivestimento in pelle, un ampio tetto apribile a vetro singolo e un impianto audio Alpine premium con la possibilità di optare per un sistema audio Harman & Kardon da 750W composto da 16 altoparlanti e un subwoofer da 8 pollici.

Non mancano dei vetri acustici e un sistema di cancellazione del rumore attivo che riducono i rumori ambientali nella cabina di quasi 10 dB. La versione Launch Edition del Ram 2500 Power Wagon sta arrivando presso le concessionarie Ram del Medio Oriente.