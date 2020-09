Auto elettrica: 14.000 punti di ricarica in Italia

Auto elettrica: come siamo mezzi come infrastrutture in Italia? 14.000 punti di ricarica. E oltre 7.400 stazioni accessibili al pubblico. Lo dice lo studio realizzato da Motus-E. Proprio attraverso la possibilità di ricarica passa il successo delle vetture a pila: incentivi auto non bastano, serve anche migliorare la rete delle colonnine. Che dev’essere più capillare, eliminando l’ansia di restare a zero carica.

Auto elettrica: quante immatricolazioni

Il mercato auto di agosto, ha visto le elettriche più che triplicare le immatricolazioni in agosto (1.874), rispetto ad agosto 2019. Ancora maggiore l’incremento delle ibride plug-in (1.693 vs. 305), una quintuplicazione sempre sostenuta dalla sponda dei nuovi modelli e delle flotte che stanno spingendo su questi modelli “di transizione”. Il mercato complessivo delle auto elettriche si consolida sopra il 3%. Ma vediamo le colonnine: la ripartizione media è del 73% per le infrastrutture pubbliche ad accesso pubblicoe del 27% su suolo privato a uso pubblico (supermercati o centri commerciali).

Colonnine in crescita

Rispetto alla precedente rilevazione, effettuata a fine settembre 2019, è stata registrata una crescita media del 33%. Le infrastrutture di ricarica sono passate da 5.246 a 7.200. I punti di ricarica da 10.647 a 14.000. In termini assoluti, il delta di crescita è stato di +1957 infrastrutture e +3074 punti di ricarica.

Analoga alla precedente rilevazione la potenza erogata dai punti di ricarica, che vedono ancora una debole crescita delle ricariche ad alta potenza in corrente continua. Nello specifico Enel X ha superato la soglia di 10mila punti di ricarica installati e gestiti.

Il punto di ricarica può̀ essere di potenza standard, che consente cioè̀ il trasferimento di elettricità̀ a un veicolo elettrico a una potenza pari o inferiore a 22 kW. O di potenza elevata, ossia consente il trasferimento di elettricità̀ a un veicolo elettrico a potenza superiore a 22 kW.

La elevata è di due tipi. Veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW. Ultra-veloce: superiore a 50 kW.

E in autostrada? Con una rete autostradale complessiva di 6943 km, i punti di ricarica fast presenti risulterebbero 13 ogni 100 km.