Mopar ha realizzato un video per mostrare i suoi accessori per Fiat Strada

Per evidenziare come la Nuova Fiat Strada abbia superato se stessa in diversi modi, Mopar – in collaborazione con Leo Burnett TM – ha prodotto un video che mostra in modo creativo la versatilità degli oltre 50 accessori sviluppati per il nuovo modello. Creata per essere condiviso internamente alla rete dei concessionari e pubblicato sui canali ufficiali di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sui social network, la clip è appena stata presentata in anteprima.

Con 90 secondi di durata, il video presenta, attraverso vari effetti digitali, tutta la versatilità della Nuova Fiat Strada. Attenta al comportamento dei clienti in un segmento di mercato in cui la personalizzazione ha un ruolo di primo piano, Mopar mostra in modo attraente come la borsa a secchiello, il tettuccio marino, il gancio di traino rimovibile e altri punti salienti del portafoglio di accessori valorizzano le caratteristiche dell’auto e facilitano la vita quotidiana dei clienti.

“Noi di Mopar abbiamo come obiettivo principale quello di sorprendere sempre il cliente e con gli oltre 50 accessori progettati per la Nuova Fiat Strada non è stata diversa. Con grande qualità, abbiamo creato prodotti che aggiungono ancora più valore al design e alla funzionalità, come puoi vedere in questo video speciale sviluppato per evidenziare tutta la loro versatilità e il pick-up stesso ”, afferma Luís Santamaria, direttore di Mopar per l’America Latina.

Con una colonna sonora impressionante e inserti sorprendenti nella computer grafica, la clip è il risultato di un robusto lavoro di post-produzione e funge da palcoscenico per Strada e i suoi accessori per recitare nelle scene in modo attraente. Il video è stato girato con una squadra ridotta, tra le altre precauzioni, per seguire le più severe misure di sicurezza.

In totale, ci sono più di 50 accessori originali Mopar per personalizzare la Nuova Fiat Strada, quasi la metà dei quali sono nuovi per il modello. Molti di questi accessori hanno già avuto successo in Fiat Toro e sono ora disponibili per il pick-up più venduto in Brasile.

Tra le novità ci sono staffe laterali, gancio di traino rimovibile, divisorio per secchi, portabiciclette, borse a secchiello verticali e orizzontali, portascale e anche porta ruota di scorta interno, per sfruttare al meglio lo spazio di carico della cabina Plus.

È importante notare che gli accessori originali Mopar hanno una garanzia di un anno. Che sia per renderla più adatta al lavoro o semplicemente per renderla più attraente, non è mai stato così facile costruire una Strada secondo le esigenze del consumatore.

