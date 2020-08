Mopar Messico ha lanciato vari programmi per sostenere le persone durante la pandemia

Dal momento in cui è stata dichiarata l’emergenza sanitaria in Messico a causa del coronavirus, Mopar si è impegnata a trovare diverse soluzioni per supportare i propri clienti, garantendo la massima professionalità che ormai da anni caratterizza il marchio di FCA.

Il risultato sono stati vari programmi adattati ai momenti che i clienti hanno attraversato, dall’abituarsi a non uscire di casa fino ad iniziare a creare nuove attività. Durante la prima fase, le officine di Mopar, responsabili delle riparazioni dei veicoli adibiti alle attività essenziali, non hanno mai sospeso i propri servizi e hanno attuato dei protocolli appositi con i più alti standard di pulizia. Anche il PDC (Parts Distribution Center) è stato sanificato e adattato per soddisfare i protocolli più severi.

Mopar: il marchio di FCA ha lanciato alcuni programmi in Messico per supportare i suoi clienti durante l’emergenza

Per garantire la migliore assistenza durante la seconda fase, Mopar ha attivato gratuitamente alcuni servizi di disinfezione, supportando sia i clienti che il personale sanitario e delle attività essenziali.

Il servizio di consegna e ritiro a domicilio di auto e ricambi è stato proposto gratuitamente in tutto il Messico. Nella terza fase sono stati lanciati dei kit di pulizia e sicurezza fai-da-te, oltre a lanciare una linea di accessori tramite degli store online ufficiali creati per tale occasione.

Svein Azcué, direttore di Mopar Messico, ha dichiarato: “Tutti i programmi che abbiamo lanciato nei mesi precedenti sono un esempio di come Mopar è pronta ad affrontare ogni evenienza, adattandosi ai cambiamenti che rappresentano per noi nuove sfide e, soprattutto, opportunità“.