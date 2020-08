Filtrati i nuovi Jeep Gladiator Willys e Gladiator 80th Anniversary Edition

Jeep sta per rilasciare due nuove edizioni nel mercato statunitense, la nuova Jeep Gladiator Willys Edition e Gladiator 80th Anniversary Edition. Due versioni che saranno commercializzate come pacchetto estetico opzionale e che hanno una configurazione di finiture e dotazioni specifiche. Queste nuove edizioni del Gladiator sono state svelate grazie al leak in un forum specializzato che potete vedere in questo articolo, in cui compaiono le prime immagini di entrambe le versioni e tutte le loro caratteristiche, oltre ai loro prezzi nel mercato statunitense. Al momento non sappiamo se questi pacchetti saranno disponibili al di fuori del Nord America.

Nel caso della nuova Jeep Gladiator Willys 80th Anniversary Edition troviamo una griglia completamente nera con il paraurti della versione Overland. Presenta anche ruote nere e vari accessori esterni, un sistema di sospensioni modificato con ammortizzatori Heavy Duty e il differenziale a slittamento limitato Trac-Lok opzionale. Questa edizione include anche i pacchetti Convenience Group e Technology.

Nel caso della nuova Jeep Gladiator 80th Anniversary Edition troviamo i passaruota nello stesso colore della carrozzeria e gli elementi esterni in grigio. Questa versione monta cerchi da 18 pollici con pneumatici fuoristrada e presenta grafiche specifiche in vari punti del veicolo. All’interno troviamo il sistema di infotainment con l’opzione di uno schermo da 8,4 pollici, sistema audio Premium e sistema di avvio remoto.

La Jeep Gladiator Willys 80th Anniversary Edition sarà disponibile in due livelli di allestimento, Willys Sport e Willys, a partire da $ 35.245 e secondo la fonte di questa immagine, i concessionari del marchio stanno già raccogliendo ordini per questa versione. Al contrario, la Jeep Gladiator 80th Anniversary Edition non sarà disponibile fino alla fine dell’anno e avrà un prezzo di $ 41.740.

