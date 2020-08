Nuova Fiat Uno: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Secondo indiscrezioni nel 2022 dovrebbe arrivare una nuova Fiat Uno. Si tratterebbe di una nuova generazione del celebre modello che in Europa non viene più venduto da molti anni ma che in America Latina ed in particolare in Brasile continua ad essere commercializzato. Questa versione latino americana a dire il vero sembra avere poco a che fare con la mitica Uno che noi europei conosciamo bene, ma piuttosto sembra più simile alla Panda.

Nuova Fiat Uno: ecco come potrebbe essere la futura generazione quando farà il suo debutto nel 2022

La nuova Fiat Uno, che forse arriverà come dicevamo poc’anzi nel 2022, dovrebbe disporre della piattaforma MP1 utilizzata attualmente da Fiat Argo. Ovviamente la diffusione della voce secondo cui nel 2022 sarebbe arrivata una nuova generazione di questo famoso modello ha scatenato la fantasia di molti che hanno provato ad immaginare come sarà un simile modello quando finalmente sbarcherà in concessionaria. Nei giorni scorsi in particolare ha colpito molti l’ipotesi stilistica del famoso designer Kleber Silva che ha provato ad immaginare il modello in questione come vi mostriamo nelle immagini presenti in questo articolo.

Se davvero una nuova Fiat Uno si farà sarà un’auto molto diversa dal modello attuale. Questo non solo in termini di design ma anche di tecnologia, qualità degli interni e connettività. Inoltre si pensa che per differenziare maggiormente l’offerta nella gamma di Fiat si tratterebbe di un modello low cost con un prezzo molto più basso rispetto a quello di Mobi e Argo. Maggiori dettagli su questo veicolo dovrebbero arrivare il prossimo anno.

